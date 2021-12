Lunghe e piovose giornate caratterizzano i mesi invernali. Questo oltre ad influire negativamente sull’umore di molte persone influisce negativamente anche sul bucato.

Infatti, durante questa fredda e piovosa stagione asciugare il bucato diventa un’impresa quasi impossibile o comunque molto ardua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Un’impresa difficile soprattutto per chi nella propria abitazione non possiede elettrodomestici come l’asciugatrice, né delle apposite stanze adibite all’asciugatura del bucato.

Asciugare il bucato in casa, infatti, crea numerosi fastidi primo fra tutti quel fastidioso cattivo odore, che caratterizza i panni quando non si sono asciugati bene.

Inoltre asciugare i panni in casa potrebbe causare la formazione di antiestetiche macchie di muffa sulle pareti delle stanze, oltre a rendere l’ambiente domestico umido e poco salutare.

A proposito di muffa abbiamo già dispensato qualche trucchetto per sbarazzarcene, infatti, per eliminare velocemente la condensa e la muffa da vetri, muri e finestre di casa bastano questi 3 semplici ed efficacissimi metodi.

Inoltre ecco come potremmo contrastare in modo naturale le macchie di muffa dai muri ed averli sempre bianchissimi senza rovinare la pittura e mettere a rischio la salute.

Ma come fare allora per asciugare il bucato in casa, nel minor tempo possibile anche senza l’uso dell’asciugatrice?

Come asciugare velocemente il bucato bagnato in casa ed evitare puzza di umido e muffa anche senza l’asciugatrice o il termosifone

Per fare asciugare il bucato in casa bastano alcuni accorgimenti e l’aiuto di un pratico elettrodomestico che viene in nostro soccorso. Stiamo parlando del comune ma ancora sottovalutato deumidificatore.

Questo elettrodomestico sembrerebbe un ottimo alleato per il nostro bucato, ma anche per la nostra abitazione perché impedirebbe la formazione di muffa sulle pareti.

Questo strumento infatti riesce ad assorbire l’umidità residua in pochi minuti e facilita la rimozione dell’acqua dalla biancheria. Basterà riporre lo stendibiancheria vicino l’apparecchio che eliminerà l’acqua in eccesso favorendo una più veloce asciugatura.

Un altro elettrodomestico che potrebbe velocizzare i tempi di asciugatura del bucato è il ventilatore. Tuttavia sarebbe preferibile utilizzarlo solo in caso di necessità, magari con un’urgenza dell’ultimo secondo per l’asciugatura di capi leggeri come le camicie. Questo per evitare un dispendio energetico molto elevato.

Un’altra tecnica per impedire la formazione di condensa ed umidità è far arieggiare più volte al giorno l’abitazione per avere un ricircolo di aria maggiore. Inoltre per favorire l’asciugatura del bucato sarebbe preferibile avere una temperatura in casa già alta, infatti è più difficile asciugare i panni in ambienti già freddi ed umidi.

Dunque, ecco come asciugare velocemente il bucato bagnato in casa ed evitare puzza di umido e muffa anche senza l’asciugatrice o il termosifone.