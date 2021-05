Può succedere che alcune volte macchiamo i nostri abiti e i tessuti degli oggetti che arredano la nostra casa. Le macchie possono essere di vario tipo come ad esempio quelle di caffè, di cibi caduti accidentalmente o peggio ancora di inchiostro.

Quando i nostri tessuti si sporcano d’inchiostro la prima cosa a cui pensiamo è che sarà per noi impossibile rimuoverla. In realtà questo non è del tutto vero, per questa ragione adesso qui forniremo delle soluzioni a cui pochi pensano.

Ecco come togliere le macchie d’inchiostro dai tessuti dei nostri abiti e non solo in modo naturale ed economico.

Farina

La prima cosa che consigliamo di fare è di intervenire il prima possibile cosicché la macchia non si impregni nel tessuto. La seconda, è tamponare delicatamente con un panno umido la parte interessata, senza sfregare troppo, altrimenti si rischia di allargarla.

Il metodo naturale ed economico che consigliamo è l’utilizzo della farina sulla macchia d’inchiostro. Versiamola in quantità abbondanti sulla zona macchiata e lasciamo in posa per 15 minuti. Noteremo che la farina avrà assorbito il liquido, va bene qualsiasi tipo di farina abbiamo in casa. Possiamo poi passare al lavaggio abituale.

Succo di limone

Un altro metodo che può essere utilizzato da solo o accompagnato con il primo che abbiamo indicato è il limone. Possiamo provare a lavare la macchia con il succo di limone fresco. Questo risulta particolarmente efficace se la macchia si trova sui tappeti, tessuti di divani o tende.

Per precauzione consigliamo di provarlo su una parte di tessuto non molto visibile per vedere cosa succede. Se non dà effetti indesiderati allora possiamo intervenire sulla zona interessata.

Latte e aceto bianco

Questo rimedio prevede l’utilizzo di due ingredienti; latte e aceto bianco. Miscelati insieme creano un composto che è in grado di eliminare le macchie d’inchiostro sui tessuti. Basterà strofinarlo delicatamente con un panno sul tessuto macchiato, lasciamo agire per qualche minuto, riprendiamo a strofinare fin quando la macchia non sarà sparita.

