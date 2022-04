Ogni stagione ci offre molti tipi di frutta e di verdura tra cui scegliere. Si possono preparare piatti prelibati anche con pochi e semplici ingredienti. Nei negozi e sulle nostre tavole, sempre più spesso, c’è un frutto particolare. Per le sue caratteristiche probabilmente si possono avere difficoltà nel pulirlo. Inoltre, spesso avanza ed è bene sapere come conservarlo. Parliamo dell’avocado.

È un frutto buono e ricco di sostanze benefiche, come la vitamina C. Viene utilizzato in cucina in molte ricette ed è la base della famosa salsa Guacamole. Inoltre, per le sue proprietà emollienti è usato anche in cosmesi. Con qualche semplice accorgimento potremo pulire e conservare l’avocado per poi usarlo come vogliamo.

Qualche consiglio su come sbucciarlo e conservarlo

Innanzitutto, lavarlo sotto l’acqua. Poi asciughiamolo e mettiamolo sopra un piatto piano o meglio un tagliere. Adesso col coltello eliminiamo le due parti estreme. Poggiamolo sulla base più ampia e cominciamo a sbucciarlo facendolo ruotare. Se ne dobbiamo consumare metà, lasciamo il nocciolo a quella intera.

Poi, per evitare l’ossidazione, passare dell’aceto di mele oppure qualche goccia di limone solo sulla polpa. Coprirlo con una pellicola o metterlo in un contenitore con coperchio e porlo in frigo. Mangiarlo entro 3 giorni. Un altro modo consiste nell’inserirlo in una busta con zip dopo aver frullato la polpa con del succo di limone. Conservare la busta in freezer e utilizzare l’avocado entro qualche mese.

Pulire e conservare l’avocado con questi trucchetti è facile e col limone renderà più gustosa questa ricetta di pasta

Occorrente per preparare la pasta con l’avocado per 4 persone:

350 g di pasta corta;

300 g di gamberetti;

un avocado;

150 g di yogurt bianco;

uno spicchio di aglio;

un limone;

peperoncino;

prezzemolo;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Pulire i gamberetti e sgusciarli. In una padella riscaldare qualche cucchiaio di olio, far dorare appena un aglio e poi versare i gamberetti. Cuocere per qualche minuto e spegnere il fuoco. Dopo aver tagliato l’avocado, prendere la polpa e tagliarla a dadini. Spremere ora un limone, togliere i semini e versare il succo sull’avocado. In una ciotolina mescolare lo yogurt con un po’ di olio, sale e pepe. Aggiungere poi un pizzico di peperoncino e del prezzemolo tritato. Adesso bisognerà mettere a bollire l’acqua per la pasta. Appena è pronta, scolarla e versarla nella padella, aggiungere l’avocado e la salsina, mescolare e servire.

