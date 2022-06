In questi giorni di calura e di sole battente molti di noi cercano di bere bevande fresche e succhi di frutta. Chi solitamente preferisce bevande calde come tè e caffè spesso opta per caffè shakerato o per la classica crema caffè. Questi prodotti sono buonissimi e freschi e ci aiutano ad integrare i liquidi che perdiamo con il sudore. Oggi vogliamo vedere in che modo si può preparare una deliziosa crema caffè in pochi minuti e totalmente in casa senza alcuna strumentazione particolare. Ecco perché tutti amano la crema caffè ma in pochi sanno come prepararla e non sanno che bastano tre ingredienti che abbiamo in casa.

L’importanza delle bollicine di aria

La crema caffè del bar è uno sfizio che ci concediamo d’estate, quando non riusciamo a trangugiare un caffè bollente. Spesso viene preparata dentro ad un macchinario che rotea di continuo e che la rende cremosissima ed emulsionata. In realtà possiamo ottenere un risultato molto simile anche senza gelatiera o macchinari, se solo sappiamo quali ingredienti usare. Chi sa cucinare i dessert sa bene che non serve la gelatiera per preparare gelati cremosissimi, se siamo armati di pazienza e di una buona frusta.

La ricetta classica richiede panna e zucchero a velo, ma oggi vogliamo proporre una variante low cost e a basso contenuto di calorie.

Avremo bisogno di 30 grammi di latte in polvere, 30 grammi di caffè solubile in polvere, ghiaccio, acqua ghiacciata q.b. e un frullatore.

Tutti amano la crema caffè ma in pochi sanno come farla in casa senza panna e senza zucchero

Possiamo iniziare a mescolare il caffè solubile con l’acqua ghiacciata. Dovremo aggiungerla piano piano in modo da creare una crema schiumosa. Possiamo aiutarci con una frusta manuale oppure elettrica. Giriamo e vedremo dopo pochi minuti formarsi un’emulsione colore beige. Mentre continuiamo a girare aggiungiamo poco alla volta anche il latte in polvere. Continuiamo a mescolare in modo da avere una crema uniforme del giusto colore.

Adesso possiamo servire con un cucchiaio assieme a dei cubetti di ghiaccio e una spolverata di cacao. Quella che non consumiamo possiamo conservarla in frigorifero per un giorno. Grazie alla dolcezza del latte non sentiremo il bisogno di aggiungere nessun dolcificante e nemmeno un goccio di panna. Grazie a questo stratagemma avremo una crema caffè deliziosa e cremosa e davvero leggerissima, perfetta anche se siamo a dieta.

Approfondimento

Ecco l’unico trucco per avere una granita siciliana fatta in casa super spumosa