Quando si mangia capita spesso di sporcarsi i vestiti. Le macchie più comuni sono quelle di olio, che hanno la forma di un alone scuro. Per fortuna, esistono diversi modi per trattarle. In questa guida vedremo come togliere le macchie di olio dai vestiti.

Il primo rimedio che proponiamo prevede l’utilizzo del talco per bambini. Prima di tutto, tamponare la macchia ancora fresca con un foglio di carta assorbente. Metterne uno anche sotto il tessuto, in modo tale che l’olio non lo macchi ulteriormente. Quindi, versarci sopra il talco e lasciarlo agire per circa un’ora. Al termine di questo lasso di tempo, non resta che scuotere un po’ il capo di abbigliamento e poi lavarlo.

Come togliere le macchie di olio dai vestiti con il talco o con questi altri 2 rimedi facili e veloci da usare

Come alternativa, si può usare del semplice sale da cucina, un ingrediente che tutti o quasi hanno in dispensa. Bisogna spolverarlo sulla macchia e lasciarlo agire per qualche oretta. In seguito, rimuoverlo accertandosi che non cada sul resto del tessuto. Spalmare quindi una goccia di detersivo per piatti su ciò che resta della macchia e strofinarla con l’aiuto di un vecchio spazzolino. Infine, lavarlo in lavatrice.

Eliminarle senza lavare il capo di abbigliamento che si è sporcato

Il rimedio che stiamo per illustrare, invece, permette di rimuovere la macchia senza lavare il capo di abbigliamento che si è sporcato. Per farlo, bisogna usare il ferro da stiro e un sacchetto di carta per il pane. Mettere il sacchetto di carta sopra la macchia di olio. Passarci sopra il ferro da stiro quando è ancora caldo.

Ripetere più volte quest’operazione fin quando la macchia di olio non si trasferirà dal tessuto al sacchetto. Ecco, quindi, che il vestito sporcatosi sarà come nuovo.

