La ricetta napoletana per cucinare una pasta e zucca cremosa

La tradizione culinaria campana è ricca di primi piatti. Tra i più famosi ci sono la pasta e fagioli, la pasta alla Nerano, la calamarata e la pasta e patate arricchita con la provola. Un altro piatto molto noto richiede l’utilizzo di un ortaggio tipicamente autunnale.

Si tratta della zucca, spesso usata per preparare deliziosi contorni per piatti di carne o di pesce. La pasta e zucca alla napoletana è un primo piatto povero e semplice da preparare. Seguendo i consigli che daremo in questa guida, sarà possibile prepararla alla perfezione.

Ingredienti per 3 persone

500 g di zucca fresca;

150 g di pasta;

olio extravergine di oliva;

acqua;

prezzemolo;

aglio;

peperoncino;

sale.

Tra le varietà di pasta disponibili, è preferibile sceglierne una tra ditali, ruote, pasta mista o tubetti. In mancanza di alternative, si possono usare anche gli spaghetti spezzati. Una volta acquistati tutti gli ingredienti, sarà il momento di cominciare a preparare la pasta e zucca.

La ricetta napoletana per cucinare questo primo piatto autunnale senza pancetta, panna o salsiccia

Pulire la zucca e tagliarne la polpa a dadini. In un tegame, mettere due spicchi di aglio sbucciati e pressarli leggermente coi rebbi di una forchetta. Aggiungere un filo di olio e il peperoncino rosso tagliato in piccoli pezzi.

Far imbiondire l’aglio a fuoco medio. Appena quest’ultimo assume un colorito dorato, aggiungere la polpa della zucca e il prezzemolo tritato. Lasciar soffriggere per un paio di minuti e mescolare saltuariamente. Rimuovere gli spicchi di aglio e il peperoncino. Versare tre quarti di bicchiere d’acqua all’interno della pentola.

Far bollire nuovamente la zucca e coprire con un coperchio la pentola. Abbassare leggermente la fiamma e far cuocere per 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Se necessario, aggiungere un altro po’ di acqua. Al termine del lasso di tempo indicato, schiacciare parte della zucca con i rebbi di una forchetta.

A parte, mettere a cuocere dell’acqua in un pentolino. Prelevarne mezzo bicchiere e versarla nella zucca. Quando quest’ultima tornerà a bollire, versare la pasta al suo interno. Farla cuocere a fuoco medio e, qualora si asciughi troppo, aggiungere altra acqua bollente. Continuare a mescolare quando necessario.

Far cuocere la pasta fin quando non sarà al dente. Infine, salarla e aggiungere anche un altro po’ di prezzemolo tritato. Una volta pronta, si raccomanda di servirla quando è ancora calda. Ecco, quindi, la ricetta napoletana per cucinare questo squisito primo piatto.

Come conservare la zucca avanzata nel frigorifero o nel congelatore

Se avanza della zucca, è possibile conservarla in frigorifero. Per farlo, basta avvolgerla in della pellicola trasparente e riporla all’interno dell’elettrodomestico. Andrà poi consumata entro 72 ore.

Se non si è sicuri di poterlo fare, è meglio conservarla nel congelatore. In questo caso, bisogna tagliarla a cubetti e metterla negli appositi sacchetti per alimenti, chiudendoli ermeticamente. Così facendo, sarà possibile conservarla 1 mese. Se la zucca è stata precedentemente lessata o cotta al forno, la si potrà conservare nel congelatore per addirittura 3 mesi.

