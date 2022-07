Zucchine e melanzane sono indubbiamente tra le verdure più amate e versatili di quelle che possiamo trovare sui banchi alimentari. Leggeri e facili da preparare, questi ortaggi sono ottimi per tante ricette che spaziano dai primi, ai secondi o agli antipasti.

Tuttavia, a volte capita di ritrovarci con delle verdure che presentano una sgradevole sensazione amarognola che finirà con il rovinare il piatto finale.

In molti ritengono che di fronte ad un ortaggio amaro, possa essere una buona soluzione quello di contrastarla con sapori dolci come miele o zucchero. In realtà questo, oltre a non togliere l’amaro, potrebbe addirittura accentuarne la sensazione. Di seguito, allora, vedremo come togliere l’amaro da zucchine e melanzane scoprendo anche qualche trucchetto per acquistarle.

Da cosa dipende l’amaro

La prima causa che scatena l’amaro nelle zucchine e nelle melanzane è l’ossidazione. Una volta tagliate le verdure queste andranno cotte il prima possibile. Infatti, una volta che la polpa entra in contatto con l’ossigeno avremo pochi minuti prima che questo agisca sulle verdure rendendole amare. Inoltre, in particolare per le zucchine, la ragione dell’amaro potrebbe essere insita nell’ortaggio stesso. Questo dipende da un eccesso di cucurbitacina, una sostanza che l’ortaggio produce naturalmente contro i parassiti ma anche a seguito di un caldo eccessivo o una maturazione prolungata.

Di conseguenza il primo consiglio per scegliere una zucchina saporita e dolce è quello di acquistarla soda e con la buccia lucente. Se la zucchina è morbida al tatto, probabilmente è stramatura e dunque amara. Mentre per quanto riguarda le melanzane, oltre alla compattezza, quello a cui dovremo fare attenzione è il picciolo. Se il picciolo è secco e cedevole probabilmente la melanzana ha passato la sua fase migliore perdendo sapore e diventando amara.

Come togliere l’amaro da zucchine e melanzane e come sceglierle

Per fortuna quando ci troviamo di fronte ad una zucchina o melanzana amara abbiamo la possibilità di rimediare con un semplice trucchetto. Se gli ortaggi sono amari, infatti, quello che dovremo fare sarà tagliarle a fette, porle in uno scolapasta e cospargerle di sale grosso per 30 minuti.

Se possibile possiamo applicare un piccolo peso sulle verdure in modo da farle spurgare più rapidamente. Secondo il principio dell’osmosi la verdura tirerà fuori acqua e anche le componenti amare. Al termine dell’operazione sciacquare sotto l’acqua fredda.

Il metodo alternativo è quello di lasciare in ammollo per lo stesso tempo le verdure in acqua e sale. Al termine dell’operazione sciacqueremo sotto l’acqua per poi cuocere in tutta serenità e preparare ricette gustose da leccarci i baffi.

