Quando si cerca di capire dove passeremo le prossime vacanze spesso tendiamo a considerare solo il mare e la montagna. In realtà, però, i laghi sono mete turistiche dove potremmo godere di spettacoli paesaggistici unici a buon mercato. L’Italia da questo punto di vista abbonda di questi luoghi suggestivi. Il celeberrimo lago di Bracciano, ad esempio, è una meta in cui è possibile fare il bagno e godere il sole sul bagnasciuga. Più suggestivo, invece, è il lago di Braies, ormai noto per il suo successo sui social, incorniciato dalle montagne.

Ma, tra tutti i laghi che il nostro Paese può offrire, ce n’è uno che pochi conoscono ma che una volta visitato dimenticheremo facilmente.

Acque cristalline profonde fino a 50 metri

È in Toscana questo splendido lago, per l’esattezza in Maremma. A soli 9 chilometri da Massa Marittima, è situato il piccolo lago dell’Accesa, luogo magico sia per la vegetazione boschiva che per il patrimonio storico. Nei pressi del lago, infatti, sono stati scoperti insediamenti di origine etrusca che risalgono addirittura al VII secolo a.C. Qui, infatti, la popolazione etrusca si insediò al fine di sfruttare le risorse dei metalli ed eseguirne la lavorazione. Oggi è possibile fare un tuffo nel passato visitando l’antico sito archeologico divenuto parco tematico.

Ma, tralasciando per un attimo la storia, il lago dell’Accesa sorprende per la bellezza delle acque e per la cornice paesaggistica.

La profondità dell’acqua e il fondale sabbioso rendono il lago uno specchio di acqua cristallina in cui nuotare e tuffarsi. Ma, ancor più suggestivo, è lo scenario in cui il lago è immerso.

È in Toscana questo splendido lago con acqua limpida e nella natura

La folta e rigogliosa vegetazione boschiva maremmana abbraccia il lago cingendolo tra alberi e gentili colline. Rimarremo incantati dalle splendide acque limpide incorniciate tra lecci e querce. Il lago è munito anche di una piccola spiaggia di sabbia in cui rilassarsi e prendere il Sole e svariate aree picnic.

Inoltre, le origini del lago sono avvolte nel mistero e pare che la sua formazione avvenne a seguito di una mancata festa religiosa. Il 26 di luglio, i contadini che rifiutarono di onorare Sant’Anna sprofondarono nella terra, inghiottiti dalle acque dove oggi sorge il lago.

Insomma, un mix di bellezza, storia e mistero avvolgono questo luogo magico.

Inoltre, se fossimo amanti dei laghi immersi nel verde, è assolutamente da non perdere uno dei complessi lacustri più belli al Mondo che si trova in Croazia.

