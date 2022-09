Le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Più o meno tutti siamo ormai tornati alla solita routine, spesso caratterizzata da ritmi frenetici. Tra il lavoro e i vari impegni fuori casa, si ha sempre poco tempo per stare ai fornelli. Soprattutto a pranzo, si ha l’esigenza di portare in tavola qualcosa di pratico e veloce. Una fettina di carne cotta in padella o sulla piastra o un piatto di pasta sono le soluzioni più ricorrenti. A lungo andare, però, le solite portate possono generare noia. Per variare un po’ i pasti non serve cucinare ricette lunghe, complicate e troppo elaborate. A volte basta anche solo una salsa d’accompagnamento sfiziosa oppure un condimento particolare, capace di metter in risalto il sapore di piatti semplici, come un filetto di pesce o una semplice bistecca scottata sulla piastra.

Con tonno, melanzane o pancetta, la pasta al sugo è un grande classico del pranzo di mezzogiorno

La pasta al sugo è il piatto degli italiani per antonomasia. Poiché la ricetta è piuttosto basilare, ogni tanto la possiamo arricchire aggiungendovi altri ingredienti, come il tonno in scatola o dei cubetti di prosciutto o pancetta. Ottime anche le verdure: melanzane, zucchine, piselli, peperoni etc… Un altro modo semplice e veloce per condire la pasta è il pesto alla genovese. Quando si parla di pesto, però, non bisogna per forza pensare solo al basilico. Nelle prossime righe vedremo come preparare un gustoso pesto.

Pesto di peperoni crudi con mandorle e basilico, perfetto su pasta e crostini

Ecco la lista degli ingredienti:

400 g di peperoni;

50 g di formaggio grattugiato, tipo Grana Padano o Parmigiano Reggiano;

30 g di mandorle;

10 g di pinoli;

basilico fresco q.b.;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

1 spicchio d’aglio (facoltativo).

Una ricetta facile e veloce

Lavare bene i peperoni eliminando i filamenti interni e i semini. Tagliarli quindi a pezzetti piuttosto piccoli. Riunirli nel boccale di un mixer e azionarlo. Una volta ottenuta una crema omogenea ed uniforme, unire anche i pinoli e le mandorle e azionare di nuovo il frullatore fino ad avere un composto bello cremoso. In ultimo, aggiungere anche lo spicchio d’aglio spellato (a chi piace), il formaggio grattugiato, il basilico e l’olio a filo, continuando a mescolare col mixer. Aggiustare di sale ed ecco pronto il nostro pesto di peperoni crudi con mandorle e basilico. A piacere, la ricetta può essere ulteriormente arricchita con altra frutta secca, come noci, pistacchi e anacardi. Inoltre, per una consistenza ancora più cremosa e un sapore più delicato, suggeriamo di unire un paio di cucchiai di ricotta.

Questo condimento è perfetto per condire la pasta, soprattutto di formato corto, come penne, farfalle e fusilli. Inoltre è delizioso anche su crostini e bruschette all’ora dell’aperitivo o come antipasto. Il pesto di peperoni crudi si conserva in frigorifero per 3 giorni al massimo in un barattolo di vetro ben chiuso e coperto con uno strato di olio.

Lettura consigliata

3 gustosissime varianti di pesto che lasceranno i nostri ospiti a bocca aperta