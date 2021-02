Nei primi mesi di vita del bambino, è frequente la comparsa della crosta lattea. Si presenta con la comparsa di crosticine e squame piuttosto unte, localizzate in particolare sul cuoio capelluto. Ma anche lungo l’arco sopraccigliare, dietro le orecchie, sulla fronte e sui lati del nasino.

Non è una patologia grave. Spesso non serve neppure il consulto del medico. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più in merito, e soprattutto a vedere come togliere la crosta lattea dalla testa dei neonati.

Perchè si forma

La crosta lattea è una forma di dermatite seborroica neonatale. È provocata da una iperproduzione di sebo che, depositandosi sulla cute, provoca la formazione di queste scagliette giallognole e untuose.

I motivi non sono ancora del tutto chiari. Molto probabilmente la causa è collegata agli ormoni materni che ancora circolano nel sangue del bambino, e che vanno a stimolare le ghiandole sebacee.

In passato si pensava che fosse causata dal latte materno. Ecco perchè il nome!

Quando compare

La crosta lattea è un disturbo tipico dei primi mesi di vita del neonato. In genere compare nelle prime settimane di vita e poi scompare naturalmente vero i 4/5 mesi.

Il bambino non ha dolori o disturbi, e il problema è soltanto di carattere estetico.

Come togliere la crosta lattea dalla testa dei neonati

Una volta dunque riconosciuta la crosta lattea, vediamo come procedere per eliminarla. Non si tratta di una malattia grave né che arreca disturbo al bambino. È però piuttosto fastidiosa da vedere…

Ecco qualche rimedio da mettere in pratica per velocizzare la guarigione.

Lavare frequentemente la testa e i capelli del piccolo (ogni 2-3 giorni) utilizzando detergente a base oleosa oppure con sostanze emollienti. Mai grattare via le crosticine dalla cute; limitarsi ad eliminare quelle già staccate con una spazzola morbida. Dopo lo shampoo, passare sulla cute dell’olio di mandorla o di calendula. Può andar bene anche una comune crema emolliente.