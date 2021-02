Quali piante scegliere per un terrazzo all’ombra

Se il terrazzo è perennemente all’ombra, significa che l’esposizione dello stesso si trova a nord. Un’esposizione di questo tipo non è comune, ma a volte rappresenta una scelta obbligatoria, per ragioni di spazio o prettamente edilizie. Sicuramente in piena estate è perfetto, durante le calde giornate estive, infatti, è il luogo ideale per trovare un po’ di refrigerio e di ombra. Ma durante il resto dell’anno può risultare un ambiente un po’ freddo.

Le piante adatte ad un terrazzo di questo tipo, sono quindi piante, che non richiedano un’esposizione solare neanche parziale, e che non necessitano di un ambiente luminoso per vivere e crescere.

Bisogna scegliere con consapevolezza, perché altrimenti si rischia di vederle ingiallire e morire una per una. Ma quali piante scegliere, quindi, per un terrazzo all’ombra?

Ecco alcune piante che si prestano bene a questo scopo.

La darmera peltata, il mughetto e il polystichum polyblepharum

La darmera peltata è una pianta che dopo la fioritura primaverile, produce delle foglie molto belle e grandi, che ricordano la forma di un ombrello. I suoi fiori sono rosa è molto delicati, si presentano come un piccolo bouquet.

Il mughetto, il cui il nome scientifico è convallaria majalis, è una pianta erbacea perenne, molto bella e perfetta per le zone ombrose. Necessita di abbondanti annaffiature durante il periodo vegetativo. Dal fusto si allungano due sole foglie lunghe e ovali e produce dei delicati piccoli fiori bianchi.

Il polystichum polyblepharum, è una felce sempreverde che vive bene sia all’ombra che in mezz’ombra, quindi perfetta per un terrazzo che non ha un’esposizione al sole.

Il petasites japonicus giganteus e l’equisetum hyemale

Il petasites japonicus giganteus, pianta perfetta per un terrazzo molto grande, dallo stile zen. Questa pianta produce delle magnifiche foglie giganti, molto ornamentali.

L’equisetum hyemale è una pianta acquatica sempreverde particolare, si estende in verticalità e vive bene sia all’ombra che al sole. È perfetta per dividere ambienti e costeggiare pareti.

L’hosta e l’ortensia

L’hosta, pianta molto decorativa ed elegante, non è una sempre verde ma è comunque molto facile da coltivare. Predilige l’ombra.

L’ortensia, di cui il nome scientifico è hydrangea, è perfetta per un ambiente a mezz’ombra e un clima fresco, irrigazioni abbondanti e un terreno ricco di nutrienti.

Questi piccoli spunti potranno aiutare nel capire quali piante scegliere per un terrazzo all’ombra, che si potrà rendere verde anche se non si presta perfettamente alla coltivazione, grazie a queste piante adatte all’ombra e mezz’ombra.