Dopo la vittoria di lunedì scorso, la Juventus riprende la strada del rialzo in campionato ma in Borsa la strada più probabile è il ribasso. Questo è il responso del nostro Ufficio Studi dopo aver analizzato il time frame settimanale e quello mensile.

Eppure nell’ultimo anno il titolo in Borsa si è difeso molto bene segnando la migliore performance del settore intrattenimento e spettacolo con un ribasso del 15,23% a fronte di una media del -21,87%.

Complici anche i risultati sportivi il 2021. non è iniziato nel migliore dei modi, ma andiamo a vedere cosa ci prospetta l’analisi grafica. Prima, però, riportiamo il giudizio dei tre analisti che coprono il titolo. Il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% cirrca.

La Juventus riprende la strada del rialzo in campionato ma in Borsa la strada più probabile è il ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 23 febbraio con un ribasso dello 1,26% rispetto alla seduta precedente a quota 0,8292 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma la settimana in corso potrebbe dare un brutto segnale ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero portare a una chiusura settimanale inferiore all’importantissimo supporto in area 0,8346 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso si potrebbe anche configurare un doppio massimo con le quotazioni che potrebbero scendere fino in area 0,75 euro.

Nel caso in cui, invece, le quotazioni ripartano al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

Anche sul mensile l’incertezza regna sovrana. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ingabbiate all’interno del trading range 0,742-0,832 euro. Una chiusura mensile esterna a uno di questi livelli farebbe esplodere le quotazioni o al rialzo (con un potenziale rialzista di almeno il 50%) o ribassista (con un potenziale ribassista di almeno il 50%).

Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà in chiusura mensile.

