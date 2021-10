Ecco la straordinaria nail art di tendenza che sta spopolando in occasione di Halloween

La decorazione delle unghie è come un rito nelle occasioni particolari. Ogni tema è ideale per poter sfoggiare una nail art particolare che attirerà gli sguardi dei più curiosi. Ogni idea può sembrare sorprendente, ma spesso alcune si rivelavo una delusione, perché non sono alla portata di tutti ma solo da professionisti nel campo.

Prendiamo ad esempio una nail art per il Capodanno. Tanti piccole stelle disegnati qua e la, oppure torte, bottiglia che si stappa, festoni che incorniciano, la scritta auguri o 2022, due calici che brindano e molto altro ancora. Per ogni occasione, si può esprimere quel momento con un disegno, un decorso personalizzato ed unico.

Così come per gli altri eventi, anche in occasione di Halloween si può realizzare una straordinaria nail art di tendenza e che sta spopolando. Con un po’ di creatività e manualità si possono creare dei veri e propri capolavori anche se non si è esperti. Infatti con queste piccole idee qui riportate, sarà un gioco da ragazzi realizzare una nail art perfetta e da far invidia.

Non un comune smalto ma una decorazione da far invidia

Mancano pochi giorni al 31 ottobre e già si sente nell’aria tra dolci e varie preparazioni in cucina ed eventi mondani l’aria di festa. Così come per un trucco o un abbigliamento a tema, bisogna pensare ad una nail art che sia all’altezza dell’evento.

Entrando nell’atmosfera le idee si focalizzano su una decorazione da brivido, spaventosa con disegni iconici o assolutamente astratta. Di seguito alcuni suggerimenti.

Un’idea semplice e veramente d’effetto per la sua estetica, è la decorazione con un piccolo fantasmino bianco. Questo dovrà essere disegnato come una classica lunetta del French bianco alla fine dell’unghia, con un piccolo particolare.

Come se fosse un disegno di Yin e Yang, si potrà immaginare che il fantasmino dovrebbe essere disegnato non come una classica lunetta. Infatti da un lato ci sarà la testa del fantasmino rotonda e dall’altro la coda a punta sottile. Sulla parte della testa con un po’ di smalto nero, disegnare gli occhi e la bocca con uno stuzzicadenti.

Ecco la straordinaria nail art di tendenza che sta spopolando in occasione di Halloween

Chi può dimenticare la classica zucca arancione? Jack-o’-lantern, la zucca spaventosa che nella tradizione anglosassone viene intagliata con espressioni terrificanti, scavata e illuminata da una candela interna. Anche questa decorazione è molto semplice e facile da realizzare. La base delle unghie dovrà essere rigorosamente arancione e con lo smalto nero si potranno tirare due linee leggermente convesse verso l’esterno, verticali ed infine gli occhi e la bocca terrificanti.

Per ultima l’idea che piace un po’ a tutti sono le unghie con disegni di ragnatele e ragni. La base può essere un delicato rosa effetto naturale e i disegni con lo smalto nero. Ecco un esempio, sull’indice una ragnatela, sul medio un ragnetto, per l’anulare uno smalto nero decorato da paillettes e il mignolo insieme al pollice in rosa.

