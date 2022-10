Come togliere calli e duroni da piedi e mani e gli errori da evitare

Su mani e piedi, quando questi sono sottoposti ad una pressione che è eccessiva e prolungata, spesso la pelle tende non solo a indurirsi, ma anche a diventare più spessa. E poi, senza interventi preventivi, si vanno a formare, inesorabilmente, i duroni ed i calli.

Dopodiché, su pressione, i calli e i duroni tendono ad essere non solo fastidiosi, ma possono essere anche dolorosi. E tendono pure ad assumere un colore giallastro. Vediamo allora, facendo leva su rimedi naturali, come eliminare i duroni ed i calli. Ed anche cosa non fare per non aggravare la situazione.

Come togliere calli e duroni quanto questi sono giallastri e dolorosi

Nel dettaglio, la lima e la pietra pomice sono in genere gli alleati contro i calli e contro i duroni, a piedi e mani, quando si agisce anche in maniera preventiva. Così come, contro le pelli ispessite, ci sono pure le creme idratanti.

Su come togliere calli e duroni, invece, le cose si complicano, o comunque si possono complicare quando la pelle è non solo ispessita, ma anche infiammata. E nei casi più gravi si vengono a generare pure delle vere e proprie ferite con uscita di pus. Ragion per cui, nella fattispecie, occorre rivolgersi con tempestività al proprio medico curante.

L’uso di lima e di pietra pomice, inoltre, sono delle soluzioni e dei rimedi fai da te su cui far leva solo ed esclusivamente quando i duroni ed i calli non sono molto spessi. Altrimenti la scelta migliore, per non rischiare di peggiorare la situazione, è quella di rivolgersi ad un callista.

Come prevenire l’ispessimento della pelle alla mano ed al piede

Pure per i duroni e per i calli prevenire è sempre meglio che curare. Ragion per cui, dopo l’intervento dal callista, per evitare di nuovo la formazione di calli e di duroni è bene sapere che a fare la differenza nel medio e nel lungo termine, è sempre l’uso di scarpe comode. Così come è fondamentale lavare le mani ed i piedi frequentemente. E idratare periodicamente con la crema le mani ed i piedi in modo tale da mantenere la pelle sempre morbida.

Anche senza i calli, inoltre, il dolore persistente ai piedi non è mai una condizione da considerarsi normale. E quindi occorre anche in questo caso rivolgersi al medico curante che, eventualmente, consiglierà al paziente di rivolgersi ad un podologo. In modo da procedere per una visita più approfondita.

