Come togliere odore e macchie di sudore dai vestiti e capi sportivi

Per eliminare il cattivo odore sotto le ascelle occorre sempre lavarsi bene. Utilizzando peraltro un sapone che sia adatto alla propria pelle. Pur tuttavia, uscendo di casa belli puliti e profumati, spesso al ritorno la maglietta presenta delle macchie di sudore con un odore che è chiaramente molto sgradevole. Spesso addirittura insopportabile.

E questo accade ancor di più quando si fa attività fisica. In tal caso, infatti, sui capi sportivi l’odore di sudore e le macchie saranno sicuramente estese. Al punto che, prima di inserire l’abbigliamento in lavatrice, sarà necessario un intervento di lavaggio manuale. Vediamo allora come fare. Anche quando i cattivi odori si amplificano a causa del deodorante spruzzato sotto le ascelle dopo la pulizia mattutina.

Come togliere odore e macchie a causa dell’eccessiva sudorazione ascellare

Nel dettaglio, il classico rimedio della nonna, per togliere i cattivi odori da magliette e camicie, impregnate di sudore, è quello rappresentato dall’ammollo. Precisamente, l’ammollo per una notte del capo. In una bacinella contenente una soluzione composta d’acqua per tre quarti, e da aceto per un quarto. Dopodiché al mattino il capo sarà pronto per il ciclo lavatrice-asciugatrice.

Quando invece l’odore di sudore è molto forte, e le macchie sono davvero estese, specie sui capi sportivi come sopra accennato, allora occorre realizzare, peraltro facilmente, una pasta da applicare proprio sulle zone che sono sudate. Precisamente, una pasta a base di acqua tiepida e di bicarbonato di sodio. Dopo l’applicazione si deve lasciare agire almeno per un quarto d’ora. Per poi sciacquare e inserire normalmente il capo per il lavaggio in lavatrice.

Da evitare, invece, è la soluzione a base di aceto e di candeggina per eliminare l’odore di sudore dai vestiti. E questo perché la combinazione tra aceto e candeggina può creare non solo una reazione. Ma il composto risultante è pure tossico. Ecco, quindi, come togliere odore e macchie di sudore, e l’errore da evitare.

Come far durare di più i vestiti anche in caso di eccessiva sudorazione

Anche in caso di eccessiva sudorazione, inoltre, ci sono degli accorgimenti tali da far durare di più i vestiti prima di lavarli. Al riguardo la prima cosa da fare è quella di indossare sotto i vestiti una maglietta oppure la classica canotta che da un lato trattiene il sudore, e dall’altro mantiene tutti gli altri vestiti indossati più freschi. In più, anche al fine di evitare le muffe, i vestiti riposti nei cassetti e negli armadi devono essere sempre ben asciutti.

