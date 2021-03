Problema comune a molte donne è quello di avere i talloni screpolati, può succedere perché i piedi sono poco idratati ed hanno la pelle secca. La pelle morta può generarsi anche per via del fatto che i nostri piedi sono costantemente chiusi in calzini o scarpe. Un altro motivo può derivare dall’attrito da una corsa o da una camminata poiché magari si stanno utilizzando scarpe sbagliate.

Oggi oltre all’estetista, esistono tanti metodi fai da te per potersi prendere cura dei piedi, ed in alcuni articoli precedenti ne sono già stati menzionati.

Una tra le tante soluzioni su come togliere la pelle secca è quella di idratarli e prendersene cura, cosi evitiamo l’imbarazzo dei piedi poco curati.

Leggendo questa mini guida la redazione, fornirà qualche strumento su come togliere in modo semplice e naturale la pelle secca dai piedi prendendoci cura di noi.

Farina di ceci

Un esfoliante naturale adatto non solo per i piedi, ma anche per talloni e gambe è la base di farina di ceci. Questo non è l’unico ingrediente di cui abbiamo bisogno, ci serviranno anche: zucchero di canna, mandorle tritate e l’olio che più preferiamo.

Il quantitativo è così costituito: tre cucchiai di farina di ceci, tre cucchiai di zucchero di canna e tre cucchiai di mandorle aggiungiamo poi l’olio.

Preparato il nostro esfoliante, aggiungiamo un po’ d’acqua tiepida così da poter iniziare il nostro massaggio ai piedi, strofiniamo e massaggiamo.

Finito questo passaggio risciacquiamo, noteremo subito una pelle liscia.

Ma non fermiamoci qui.

Banana

Sarà capitato a tutti di avere in casa una banana troppo matura che quasi quasi non si vuol più consumare. In questo caso piuttosto che buttarla via, noi di ProiezionidiBorsa, consigliamo di utilizzarla come rimedio contro la pelle secca dei piedi.

Tritiamola con l’aiuto di una forchetta, appena abbiamo ottenuto una massa omogenea possiamo applicarla sui nostri piedi.

Massaggiamo e lasciamo agire su tutto il piede per circa una ventina di minuti, risciacquiamo con acqua tiepida e applichiamo la nostra crema abituale. Ecco come togliere in modo semplice e naturale la pelle secca dai piedi.