Come tenere lontane le zanzare dal letto e dormire in pace? Niente di più semplice! Dimenticate spray, creme e diffusori vari. In questo articolo, vi suggeriremo un’idea originale e d’arredo per passare le vostre notti d’estate liberi dalle zanzare.

Provate a costruire una zanzariera attorno al vostro letto. Per una soluzione d’effetto, provate a costruire un baldacchino che pende sul letto per evitare che zanzare e altri parassiti vi mordano mentre dormte. Sono particolarmente utili se si vive in zone con un clima caldo o vi piace tenere le finestre aperte di notte. Sebbene le zanzariere non siano particolarmente costose, se ne possono realizzare per meno di 20 euro. Se non potete appenderla al soffitto, si può facilmente costruire un semplice telaio per la rete con tubi in PVC e drappeggiarci sopra una zanzariera non tagliata.

Ma vediamo passo passo come costruire una rete per tenere lontane le zanzare dal letto e dormire in pace.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Prendete le misure del letto

Misurate la lunghezza e la larghezza del letto e della struttura (in caso fosse più ingombrante). La zanzariera da acquistare deve essere appesa ad almeno 2,5 cm oltre i bordi del telaio per la massima protezione. Perciò, aggiungete 2,5 cm a ciascuna misura per trovare la dimensione della rete di cui avete bisogno.

Se parti della rete pendono direttamente contro il telaio, gli insetti potrebbero mordervi attraverso la zanzariera se ci doveste rotolare contro nel sonno.

Le reti a baldacchino ad anello non sono efficaci quanto le reti rettangolari che coprono ogni lato in modo uniforme.

Trovate la zanzariera giusta

Online o nei negozi specializzati in articoli da giardinaggio e fai-da-te, potrete trovare la vostrazanzariera. Ricordate di cercarne una più grande di almeno 2,5 cm del vostro letto su ciascun lato. Assicuratevi che la zanzariera abbia dei manicotti per montarla su un telaio. La maggior parte delle reti ha maniche, ma ricontrollate per assicurarvi di non acquistare tessuto non tagliato.

L’altezza non ha importanza a meno che non abbiate un soffitto a volta o una casa in stile loft. La rete ha di solito un’altezza sufficiente. Cucire efficacemente una zanzariera da soli non è facile. I fori devono essere incredibilmente piccoli e il tessuto deve essere estremamente traspirante. Inoltre, le zanzariere sono relativamente economiche.

Si può anche utilizzare del tessuto di zanzariera non tagliato appendendolo al telaio da assemblare, ma dovrete riposizionare il tessuto a mano ogni volta che scorre da una parte o dall’altra.

Il telaio

Acquistate, o riutilizzate (se già ne avete in casa), due bastoni per tende che corrispondono alla lunghezza del vostro letto. Prendete poi due bastoni per tende che corrispondono alla larghezza. Avrete bisogno, inoltre, di quattro giunti a gomito che corrispondono alla larghezza del bastone per tende. Preferibilmente, che siano dalla stessa azienda che ha prodotto le aste, per collegarli insieme senza problemi.

Lo spessore delle aste non ha importanza fintanto che si adattano alle aperture del manicotto sulla rete. In generale, le aste con uno spessore di 1,3–2,5 cm sono perfette. La rete non è molto pesante, quindi non si avrà bisogno di molto supporto.

Se non riuscite a trovare bastoni per tende che corrispondono alle dimensioni che vi servono, acquistate dei bastoni per tende più lunghi e tagliateli a misura con una sega a mano. Misurate ogni lunghezza o larghezza di cui si ha bisogno e segnatevi i tagli con un pennarello indelebile. Tagliate delicatamente ogni giunzione nei punti contrassegnati. Attenzione: non fatelo a meno di non aver dimestichezza con gli attrezzi da lavoro!

L’assemblaggio

Trovate quattro punti sul soffitto sopra gli angoli del letto dove poter mettere i ganci.

Variante: se non potete appendere i ganci al soffitto, acquistate due set di tubi in PVC che corrispondono alla forma del letto, quattro montanti per collegare i set di tubi e otto giunti a T per collegarli. Montate il telaio, facendo partire un tubo per ogni angolo del vostro letto, e drappeggiare la rete sui tubi in PVC per un’opzione senza viti.

Praticate quattro fori pilota nel soffitto e infilate gli stop. Inserite e ruotate i ganci. Appendete, poi, una lenza o una corda attorno a ciascun gancio per appendere la cornice.

La lunghezza esatta della corda non ha importanza. Più tardi taglierete l’eccesso, ma più corda o lenza si ha mentre si lavora, meglio è.

Assemblate il telaio facendo passare i bastoni per tende (o i tubi in PVC) all’interno dei manicotti della rete. Uniteli l’uno all’altro con giunti a gomito. Legate l’estremità della corda a ciascun giunto e sollevate delicatamente la struttra. Sono necessarie minimo due persone per fare ciò.

Alzate fino a raggiungere l’altezza desiderata e tagliate la croda in eccesso.

Ora avrete una meravigliosa zanzariera che vi permetterà di tenere lontane le zanzare dal letto e dormire in pace.