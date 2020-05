L’estate piace grossomodo a tutti. Il profumo di mare, le belle giornate, le ferie dal lavoro. Insomma, una stagione da sogno. Certo, però, che c’è un neo a intaccare tutta questa perfezione: le zanzare.

Nonostante siano fondamentali nell’ecosistema, non possiamo fare a meno di trovarle insopportabili. E quindi, se volete passare una serata in tranquillità nel vostro giardino, sul balcone, o in una cena tra amici nella sala da pranzo, non preoccupatevi. Qui troverete tutti i rimedi naturali contro le zanzare.

Diffondete nell’aria profumo di caffè

Le zanzare odiano l’odore di caffè . La miscela che ci aiuta a svegliarci al mattino, infatti, ha un effetto repellente incredibile sulle zanzare. Bruciate un po’ di caffe in polvere e il gioco è fatto! Se vi trovate all’aria aperta, basterà che conserviate i fondi della macchinetta da caffè e li innestiate nei vasi del balcone o del giardino. Non solo le zanzare spariranno dalla stanza, ma, per chi ama il caffè, quale odore migliore può esserci?

Puntate sulle piante

Uno dei più efficaci rimedi contro le zanzare è offerto dalle piante. Sono tantissime quelle che potrebbero aiutarvi nella “lotta” contro il piccolo nemico estivo: menta, basilico e lavanda terranno lontane le zanzare e avranno un fantastico odore per voi!

In alternativa, potete piantare dell’aglio: forse non sarà gradevole per i vostri ospiti, ma è un rimedio eccezionale!

Limone e aceto saranno vostri alleati

Due ingredienti formidabili per il “vade retro zanzare” sono proprio limone e aceto. Entrambi hanno un odore così intenso da riuscire a farne scappare un intero esercito. Mescolateli insieme e potrete dire addio agli zampironi!

Il vostro corpo può farvi da scudo

Abbiamo già capito quindi quanto le zanzare siano sensibili agli odori. Un ottimo rimedio per cacciarle via, è anche quello di cospargersi di oli che sono insopportabili per questi insetti. La citronella, i gerani, l’olio di Neem saranno i vostri compagni numero 1 in questa battaglia!

Dite addio al luppolo

Sappiamo che per molti potrà essere dura, ma la birra attira le zanzare più di quanto il rosso faccia con il toro. Quindi cercate di evitarla durante l’estate. Ci ringrazierete!

Ecco quindi alcuni dei rimedi naturali più efficaci contro le zanzare. E voi, ne conoscete altri?