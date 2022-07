Tra i materiali che sono più utilizzati nell’edilizia leggera, il cartongesso spicca per essere tra i più usati nel settore edile e delle costruzioni. E questo perché, prima di tutto, il cartongesso ha delle elevate proprietà termoacustiche. Inoltre, si tratta di un materiale che è molto versatile ed anche molto facile e veloce da applicare, con costi decisamente più contenuti rispetto ad altri materiali utilizzati in edilizia.

Vediamo allora, nel dettaglio, come si fa a tagliare il cartongesso e come fissare, una volta tagliate, le lastre di cartongesso ad una parete di casa. Ovverosia, come copertura muraria al posto dell’intonaco.

Come tagliare il cartongesso senza fare polvere e come si fissano correttamente le lastre ad un muro

Nel dettaglio, per un taglio perfetto del cartongesso servono due strumenti che sono sempre facilmente reperibili. Ovverosia, una riga rigida ed un taglierino. Con la riga effettuare un primo taglio del cartongesso in modo da fissare la direzione.

Dopodiché, senza più bisogno della riga rigida, basterà piegare il cartongesso esercitando una lieve pressione in direzione del taglio. Poi, tagliare definitivamente il foglio con il taglierino, ma dal lato opposto.

Questa è, infatti, la risposta su come tagliare il cartongesso senza fare polvere e per averlo così velocemente pronto all’uso. Vediamo ora, dopo aver realizzato tutte le lastre con la riga rigida e con taglierino. Poi, come andare a fissare correttamente le lastre di cartongesso ad un muro. Da utilizzare quindi, come sopra accennato, al posto dell’intonaco.

Come utilizzare le lastre al posto dell’intonaco

Quella di utilizzare per le pareti le lastre di cartongesso, al posto dell’intonaco è una pratica che è molto diffusa, come sopra detto, per i lavori di edilizia leggera. E ci sono pure tante tecniche e tante modalità per fissare le lastre di cartongesso ad un muro.

Per esempio, una delle soluzioni davvero veloci è quella di applicare le lastre alla parete utilizzando la cosiddetta tecnica del placcaggio, che non è altro che l’applicazione delle lastre al muro, utilizzando l’adesivo per il cartongesso. Oppure, al posto dell’adesivo, le lastre si possono fissare alla parete.

Dopo aver prima fissato un telaio che è composto da profilati di acciaio zincato, i profilati, in particolare, sono ancorati al soffitto, oppure al muro utilizzando i tasselli ed i tiranti. Poi le lastre di cartongesso saranno posizionate e saranno fissate agevolmente e rapidamente utilizzando delle viti autoperforanti.

