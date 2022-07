Le parti della casa andrebbero trattate con cura e attenzione. Il discorso vale soprattutto per quelle più delicate, che al minimo problema rischiano di rovinarsi. Infatti, bisogna tenere a mente che non tutti i materiali sono uguali.

Alcuni sono particolarmente resistenti e difficilmente si deterioreranno. Altri, invece, fanno della loro bellezza il punto di forza, ma potrebbe bastare poco perché perdano la brillantezza. In quest’ultima categoria rientra certamente il legno, ben presente nelle case delle nonne, ma anche in quelle moderne.

Questo materiale dona fascino e raffinatezza all’arredo, migliorando l’aspetto generale dell’abitazione. È anche vero, però, che bisogna occuparsene di frequente, con rimedi che scuriscono e tolgono i graffi. Per fortuna, pulire i mobili in legno è davvero facile se si fa ricorso a un alleato naturale strepitoso in queste situazioni. E la cosa più incredibile è che ce l’abbiamo sempre avuto sotto il naso.

Avvertenze nell’uso

Non importa se intendiamo utilizzare un prodotto commerciale o uno biologico. Qualsiasi rimedio andrebbe sempre testato prima di effettuare la pulizia e la lucidatura della superficie. Per iniziare, ricordiamoci sempre di leggere le istruzioni riportate dal produttore circa i metodi consigliati.

Una volta che avremo la certezza di poter procedere con determinati tipi di prodotti, applichiamone prima una dose in un angolo nascosto. Se non notiamo particolari problemi, potremo finalmente attuare il nostro sistema.

Pulire i mobili in legno è davvero facile con questo prodotto naturale che elimina gli aloni e ravviva le superfici

Uno dei migliori ingredienti per rimettere a nuovo i mobili in legno della casa è senza dubbio l’olio di oliva. Per approfondire il suo utilizzo, sveleremo due metodi diversi per impiegarlo al meglio. Il primo consiste in una combinazione con un altro prodotto formidabile: il limone.

Dopo aver tolto la polvere dal mobile con l’aiuto di uno straccio, ci procuriamo una ciotola. Versiamo quattro cucchiai di olio e due del succo dell’agrume. Mescoliamo bene il tutto, poi distribuiamo la soluzione sulla superficie con un vecchio calzino di spugna.

Il secondo metodo, invece, prevede di unire a un paio di cucchiai del nostro olio un cucchiaino di sale fino. Stavolta ci serviremo di un panno morbido, col quale applicheremo la miscela pulente sul legno da trattare. Questo sistema è particolarmente utile per rimediare ai graffi superficiali, ma anche per sbarazzarsi dei fastidiosi segni lasciati dai bicchieri.

