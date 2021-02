Progettare accuratamente una casa e i suoi ambienti può solo portare benefici. Il cartongesso in questo caso può essere utile, trattandosi di uno strumento molto versatile in grado di adattare lo spazio delle stanze alle nostre necessità. Per questo motivo non dovrebbe mai mancare durante una ristrutturazione. Inoltre se usato sapientemente può aiutare a creare la giusta illuminazione in grado di plasmare un ambiente elegante e accogliente. Scopriamo quindi gli usi del cartongesso per rendere davvero spettacolare e originale la propria casa.

Controsoffitto e illuminazione

Quando progettiamo la nostra casa prima di tutto pensiamo a impianti, rivestimenti e mobili. L’illuminazione invece solitamente rimane uno degli ultimi pensieri. Niente di più sbagliato! Una buona illuminazione riesce a valorizzare l’ambiente e tutto ciò che contiene.

Uno dei modi più intelligenti per utilizzare il cartongesso in abbinamento con l’illuminazione è quello di un controsoffitto. Nei controsoffitti infatti possono trovare posizione faretti e luci led di diversa lunghezza e forma. In questo modo si può dar vita a vere e proprie scenografie personalizzate. La luce per esempio può suddividere idealmente gli spazi, può creare effetti cromatici contrastanti o addirittura ampliare idealmente lo spazio.

Pareti attrezzate e nicchie

Il cartongesso per rendere davvero spettacolare e originale la propria casa. Come abbiamo detto il cartongesso è estremamente versatile e può essere usato anche per creare altro oltre ai controsoffitti. Infatti è un validissimo strumento per modellare lo spazio in base alle nostre esigenze, con nicchie, colonne, pareti divisorie, pannelli e pareti attrezzate.

In questo modo per esempio possiamo suddividere un open space in zone diverse. Oppure possiamo creare una parete attrezzata per ospitare la televisione e i libri, andando così a sostituire completamente librerie e mobili soggiorno. Molto belle sono anche le nicchie di varia grandezza, adatte sia come piani di appoggio sia per ospitare un soprammobile che amiamo molto.

Ovviamente per un effetto ancora più sorprendente l’illuminazione può essere integrata anche in queste soluzioni appena elencate. Per esempio inserire un sistema di luci in una nicchia può aiutare a modellare lo spazio e donare all’ambiente un aspetto davvero elegante.