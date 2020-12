Durante le festività natalizie non potrà mancare la frittura napoletana ad hoc, per stupire con un piatto goloso ricco di sapore. In questo caso, si tratterebbe di più ricette per creare arancini, crocchè, zeppole e scagliozzi.

Un’altra pietanza che non potrà mancare nel giorni natalizi è il pollo alle mele.

Come stupire tutti con una frittura napoletana ad hoc

Arancini

Prendere una padella e riempirla con un litro d’acqua e versare il riso. Lasciarlo sul fuoco e a cottura quasi ultimata, aggiungere una noce di burro e un pizzico di sale doppio. Il riso dovrà cuocere per circa 15 minuti in tutto o poco più finché non sarà completamente asciutto. In una padella versare un filo d’olio extravergine, cipolla tritata finemente, piselli piccoli, prosciutto cotto a dadini, sale e un pizzico di concentrato di pomodoro. Far cuocere velocemente e lasciar raffreddare. Prendere il riso e formare delle palle dove dovrà essere inserito il ripieno aggiungendo una fogliolina di basilico e un pezzetto di mozzarella.

Crocchè

Prendere le patate, lavarle e con tutta la buccia, farle lessare in acqua bollente. Quando saranno cotte, pelarle e schiacciarle versando il contenuto in una ciotola. Aggiungere una noce di burro, formaggio pecorino, prezzemolo tritato finemente, tuorli d’uovo, sale e pepe nero e mischiare bene. Preparare le classiche forme cilindriche e passarle prima nel bianco d’uovo sbattuto e poi nel pan grattato.

Zeppoline

Andranno preparate con un impasto di farina unito a pezzettini di lievito di birra e acqua tiepida. Il tutto dovrà essere ben amalgamato e si potranno aggiungere i fiori di zucca, melanzane e zucchine tagliate a rondelle o a fette, spicchi di finocchio, anelli di cipolla e altro ancora. Dopo aver aggiunto la verdura, si dovrà coprire e lasciar lievitare coperto con un panno per circa 3 ore prima di iniziare a friggere.

Scagliozzi

I preferiti dai più piccoli sono gli scagliozzi. La preparazione è molto semplice e veloce ed è preferibile servirli caldi. Si tratta di comunissima polenta cotta e lasciata raffreddare in un piatto. Dopo qualche minuto sarà ben compatta e fredda e si potrà tagliare in tanti triangolini che verranno fritti in olio bollente di arachide.