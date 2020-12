Un delizioso pollo alle mele che sorprenderà tutti

Un piatto delizioso da poter preparare durante le festività natalizie è sicuramente il pollo alle mele che sorprenderà tutti per il suo guasto e la sua semplicità.

I deliziosi tocchetti di petto di pollo conquisteranno per il dolce profumo di mele e cannella che verrà rilasciato nell’aria durante la preparazione. Inoltre le mele creeranno una cremina piacevole per il palato, ricca di sapore impossibile da resistergli.

La ricetta è facile, veloce e occorreranno pochissimi ingredienti. Questo piatto si potrà preparare in meno di mezz’ora senza prestare molta attenzione alla preparazione. In aggiunta, una volta provata questa ricetta, non esisterà altro modo di cucinare il pollo.

Ingredienti

400 g di petto di pollo

4 Mela Annurca Campana

1 cucchiaino di farina

olio EVO

sale

cannella

pepe

Procedimento

Iniziare con lavare le mele, sbucciarle e tagliarle in pezzi piccoli come quando si preparare una frittata di patate. In una padella con mezzo bicchiere d’acqua e un pizzico di cannella q.b., aggiungere le mele tagliate. Coprire la padella con un coperchio e far cuocere per circa 10/15 minuti fino a quando le mele non saranno cotto e quasi cremose.

In contemporanea pulire il pollo e tagliarlo a tocchetti o a straccetti a seconda di quello che si ha a disposizione. Prendere il pollo e infarinarlo e farlo rosolare in una padella con un filo d’olio e aggiungere un pizzico di sale.

Successivamente aggiungere le mele dell’altra padella e lasciare sul fuoco moderato fino a quando non sarà perfettamente amalgamato, come quando si salta la pasta in padella con il condimento.

Le mele dovranno risultare cremose e perfettamente cotte e il pollo non dovrà rimanere sul fuoco più del dovuto altrimenti risulterà secco e stopposo. Infine si potrà inpiattare, aggiungere una spolverata di pepe per insaporire e si dovrà servire ancora caldo.

