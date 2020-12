Un po’ tutti durante le feste natalizie hanno l’incubo di ingrassare, ecco perché è importante adoperare alcuni trucchi a tavola, ma senza troppe rinunce . Per evitare di dover fare i conti con una fastidiosa dieta dimagrante, sarà essenziale seguire dei piccoli accorgimenti che saranno molto utili in questi giorni.

I chili di troppo sono un incubo da non temere, infatti sarà possibile godersi i pasti natalizi senza avere troppe rinunce, neanche ai dolci. Ovviamente non bisognerà esagerare, ma concedersi piccoli assaggi per goderci i manicaretti natalizi senza prendere peso.

Sono delle regole che dovrebbero seguire un po’ tutti per evitare sorprese dopo qualche giorno.

Ecco i trucchi per non ingrassare durante le feste natalizie senza troppe rinunce

Sarà importante seguire questi piccoli accorgimenti durante i pasti per evitare di prendere su peso:

cercare di evitare di consumare pane in quanto contiene molte calorie

in quanto contiene molte calorie non mangiare panettone e pandoro subito dopo i pasti ma bensì sarà ancora più piacevole gustarlo nel pomeriggio accanto a una tisana, ad esempio al finocchio che aiuta la digestione

e subito dopo i pasti ma bensì sarà ancora più piacevole gustarlo nel pomeriggio accanto a una tisana, ad esempio al finocchio che aiuta la digestione non bere molto vino o birra

o evitare eccessi di superalcolici come i classici digestivi (amari, grappa, limoncello e altro)

come i classici digestivi (amari, grappa, limoncello e altro) non rinunciare ai dolci ma consumarli preferibilmente lontani dai pasti o equilibrando con i carboidrati, ad esempio mangiando meno pasta o pane

ma consumarli preferibilmente lontani dai pasti o equilibrando con i carboidrati, ad esempio mangiando meno pasta o pane usare miele al posto dello zucchero e ridurre la dose

e ridurre la dose prediligere tra tutti i tipi di cioccolato il cacao amaro e il cioccolato fondente

il cacao amaro e il cioccolato fondente sostituire il burro o lo strutto all’olio d’oliva

o lo strutto all’olio d’oliva prediligere la cottura al forno evitando di friggere

evitando di friggere sostituire la panna con lo yogurt

con lo yogurt mangiare molta frutta e verdura

Inoltre sarà importante seguire uno stile di vita non pigro e sedentario. Aiutare in cucina a preparare le pietanze o dare una mano ad apparecchiare e sparecchiare può aiutare la digestione permettendo di non privarsi di alcun manicaretto natalizio.