La corsa ai saldi inizia con grandi sconti sperando di far muovere maggiormente l’economia italiana rispetto al periodo estivo. Ogni Regione ha stilato un calendario autorizzando le attività economiche ad effettuare vendite a prezzi inferiori. Vediamo quanti soldi abbiamo da spendere per i saldi.

I saldi funzionano

Sei italiani su dieci approfitteranno dei saldi invernali nonostante i venti di crisi. Molti cittadini non hanno fatto acquisti nei mesi precedenti e ora con l’arrivo dei saldi non vogliono farsi scappare l’occasione. Però, le famiglie italiane hanno già le idee chiare su quanto spendere. La spesa per famiglia è stimata intorno ai 254 euro per lo shopping invernale a prezzo scontato. Le famiglie nel 2020 hanno speso 324 euro. I negozianti hanno già da preoccuparsi: gli incassi subiranno una frenata di oltre il 20%.

L’Ufficio Studi di Confcommercio ha messo in allarme i negozianti di vicinato. Infatti molti italiani hanno intenzione di fare acquisti in saldo tramite il mercato elettronico a discapito dei negozi tradizionali.

Commercianti in crisi

Perciò, i commercianti delle nostre città hanno un diavolo per capello. Purtroppo reggere la concorrenza della vendita online non è semplice. Inoltre il cittadino ha cambiato le abitudini: esce di meno per via dei lockdown e quando deve fare acquisti si mette al pc per comodità. La crisi economica è un altro tasto dolente. I cittadini, al momento di fare acquisti, attribuiscono maggior importanza al prezzo dei prodotti.

Con un quadro del genere i commercianti tradizionali hanno il morale sotto i tacchi perché già consci di uno shopping sottotono.

Cosa vogliono acquistare gli italiani

In cima ai desideri degli italiani c’è l’acquisto di capi di abbigliamento, calzature, sciarpe, guanti e biancheria intima.

Ognuno di noi sente il peso della crisi ma nonostante ciò, il 64% dei consumatori ha dichiarato di avere intenzione di approfittare dei prossimi saldi invernali. Infatti gran parte dei consumatori giudica positivamente la qualità dei prodotti venduti a saldo. Dunque, quello dei saldi non è solo un momento per avere qualcosa a prezzo scontato. Il budget è fissato in 254 euro a famiglia, ecco quanti soldi abbiamo da spendere per i saldi.