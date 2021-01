I dolci quadratini di pasta sono un dolce ricco e facile da preparare, da gustare in famiglia con degli ingredienti molto facili da reperire come il cioccolato e le noci.

Gli ingredienti semplici di cui è composto il dolce, sono i preferiti degli adulti e dei bambini. Durante l’inverno i dolci quadratini si potranno accompagnare con un bicchiere di latte caldo per i più piccoli o un liquore per gli adulti.

La pasta è l’ingrediente principale insieme alle noci e il cioccolato e si potrà utilizzare in qualsiasi formato che si ha a disposizione, tranne la pasta all’uovo. Un altro dolce veloce che si potrà assaporare anche unendo gli ingredienti rimasti, sono i ventagli di pasta sfoglia.

Ingredienti

250 g di pasta (spaghetti, pastina, o altro)

120 g noci e/o nocciole

80 g zucchero

120 g cioccolato fondente

40 g cacao amaro

3 biscotti secchi

spolverata di cannella

zucchero a velo

pizzico di sale

Dolci quadratini di pasta alle noci e cioccolato da gustare in famiglia

Preparazione

Iniziare col prendere le noci e/o nocciole e con l’aiuto di un mixer o un frullatore, tritarle a pezzetti. Durante questo passaggio tagliare il cioccolato fondente a pezzi piccoli e prendere una pentola e far cucinare la pasta al dente in acqua con un pizzico di sale.

Nel frattempo prendere un recipiente (dove successivamente verrà inserita la pasta) e aggiungere le noci e/o nocciole tritare, il cioccolato a pezzi, lo zucchero, il cacao, la spolverata di cannella e i biscotti precedentemente tritati.

Mescolare bene fino a quando non si otterrà un composto omogeneo. Quando la pasta sarà cotta basterà unirla nel recipiente con il composto preparato e mescolare velocemente per far si che il cioccolato si possa sciogliere completamente.

Prima che la pasta si raffreddi del tutto, versarla in un vassoio ricoperto da zucchero a velo o carta da forno, dove dovrà essere ben compattata con l’aiuto di un cucchiaio o una paletta in silicone. Successivamente coprire la pasta con la pellicola per alimenti e lasciar riposare il dolce nel frigorifero per qualche ora.

Passato il tempo tagliare la pasta in tanti quadratini e decorare a piacimento con la cioccolata o noci e/o nocciole avanzate.