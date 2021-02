I jeans con gli strappi, dall’aspetto vissuto, sono un vero must di stagione. Donano un tocco più deciso a un look più basic e semplice. Possono essere indossati a qualsiasi ora del giorno: vanno bene infatti per una passeggiata o una riunione. Con un paio di tacchi e una giacca possono essere la scelta giusta per un’occasione più speciale. Il consiglio di Proiezioni di Borsa è quello di non buttare via i vecchi jeans che non si usano più. Possono, infatti, avere una seconda vita grazie a questa guida su come strappare un paio di jeans per un look vintage.

Cosa serve

a) carta vetrata;

b) taglierino;

c) forbici per tessuti.

Il procedimento

La prima cosa da fare è scegliere il punto in cui eseguire lo strappo. È consigliabile poggiare i jeans sopra il tavolo o direttamente sul pavimento pulito per avere tutto lo spazio per lavorare. Segnare con la matita le zone in cui si preferisce lo spacco. Se si è deciso per gli strappi sulle ginocchia il consiglio è quello di tagliare proprio sopra il ginocchio, per evitare che ad ogni passo il taglio possa allargarsi e rovinare definitivamente i jeans. Inserire nei jeans un libro o un pezzo di legno all’altezza dello strappo desiderato per evitare che si strappino anche dietro.

A questo punto iniziare a grattare con la carta vetrata. Una volta che la carta vetrata avrà indebolito il tessuto, sfilacciare le singole fibre con le mani. È un passaggio in cui è richiesta un po’ di pazienza. Può darsi che il risultato sia abbastanza soddisfacente in questo modo. Munirsi di forbici per tessuti o di un taglierino per osare ancora di più. Fare un taglio orizzontale di non più di due centimetri e continuare a sfilacciare le fibre fino a raggiungere il risultato desiderato. È possibile alternare forbici e carta vetrata sullo stesso jeans per personalizzare come più si preferisce. Ecco come strappare un paio di jeans per un look vintage.

Se il look rovinato non interessa, in questo articolo si possono leggere alcuni consigli su come riciclare vecchi jeans.