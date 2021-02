È bello poter vedere degli splendidi fiori soprattutto con l’arrivo del primo sole e delle temperature più gradevoli. Utili ad addobbare anche i balconi e le terrazze per dare una nota di colore sempre apprezzata da chi passa. Ecco così quali fiori piantare in casa per abbellire il giardino e il terrazzo con l’arrivo del primo sole e scacciare la tristezza del freddo invernale.

Mughetti

Sul mercato floreale si possono apprezzare tanti colori diversi dovuti agli incroci che liberano la fantasia. Possiamo così preparare vasi e cassette di begonie, gerani, ciclamini e margherite sempre belli a vedersi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ma ci sono anche i mughetti che si coltivano in piena terra e che si sviluppano con facilità anche negli appartamenti, sistemati nei vasi e all’ombra.

Peonie e gladioli. Quali fiori piantare in casa per abbellire giardino e terrazzo con l’arrivo del sole

Anche le peonie si possono piantare in giardino in questo periodo per vederle sbocciare a maggio. Sono fiori che si adattano o ogni tipo di terriccio e tendono a formare come dei cespugli di magnifico aspetto.

I gladioli vanno piantati a marzo e aprile alla profondità di 8 cm e a 20 – 25 cm di distanza l’uno dall’altro. Per impedire che il vento o la pioggia li facciano curvare è meglio fissare un sostegno agli steli. Da usare poca acqua al momento della fioritura e molta nelle giornate calde.

Le dalie

Le dalie si cominciano a piantare già da gennaio e fino a maggio secondo il tipo di fioritura più o meno precoce che si vuole ottenere. I semi si piantano alla distanza di 60 – 70 cm e ad una profondità di 15 cm. Hanno bisogno di molta acqua quando la terra tende ad asciugarsi e per evitare che s’incurvino meglio aggiungere un sostegno come ai gladioli.

Questi fiori porteranno la primavera nelle nostre case e con essa il sole, per scacciare la tristezza e il freddo invernale.

Ecco come arredare un giardino con pochi soldi.