Conservare la menta fresca per preservarne tutte le proprietà nutritive e benefiche non è semplice. Occorre un sistema che non faccia rovinare le foglie e ne mantenga le qualità organolettiche.

In molti associamo la menta con l’estate. È infatti una delle piante aromatiche più rinfrescanti e profumate.

La pianta sarebbe utile anche fuori dalla cucina. Verrebbe utilizzata per curare i capelli, per allontanare zanzare e insetti, curare la pelle e profumare cassetti e armadi.

Ma farebbe anche tanto bene al nostro organismo.

Proprietà, benefici e ricette con la menta fresca da conservare così

Se non si hanno particolari problemi gastro intestinali, la menta potrebbe essere un ottimo digestivo. Il mentolo avrebbe proprietà calmanti e disinfettanti e sarebbe ottimo per calmare il mal di pancia o sedare mal di mare e mal d’auto.

Per aiutare la digestione si potrebbe mettere in infusione qualche foglia in acqua bollente per circa 10 minuti. Potremo consumare la bevanda tiepida o fredda con l’aggiunta di qualche goccia di limone. Sarebbe opportuno però non consumare infusi o tisane contenenti la menta prima di andare a dormire. La menta potrebbe causare insonnia.

Tra le proprietà individuate, ci sarebbero quelle antisettiche. La menta calmerebbe la tosse e migliorerebbe l’asma. Favorirebbe inoltre l’abbassamento della febbre.

Per poterla utilizzare fresca, vedremo come conservarla al meglio.

Menta fresca in ogni momento

Dovremmo raccogliere le foglie più grandi al mattino. Lavarle velocemente sotto il getto d’acqua e asciugarle bene con uno strofinaccio.

Quando saranno ben asciutte le disporremo in un contenitore di plastica per alimenti e le conserveremo in freezer. Al momento dell’utilizzo potremo prendere le foglioline che servono e inserirle nelle ricette senza scongelarle. Con questo metodo potremo avere menta fresca disponibile per 3 o 4 mesi.

Come portarla in tavola

Oltre al mojito e altri cocktail rinfrescanti e accattivanti, la menta può arricchire tanti piatti. Potrebbe essere usata per insaporire secondi a base di agnello e uova o contorni con piselli, carote, melanzane e zucchine. È ottima con il pesce ed i crostacei, con il cous cous e le insalate. Rinfresca anche i fine pasto con pesche, melone o albicocche. La menta fornisce proprietà, benefici e ricette con le quali fare un figurone. Una ricetta particolare prevede la preparazione di tagliatelle alla menta da condire con sugo di crostacei. Una squisitezza. Basteranno 320 grammi di farina, anche integrale, 60 grammi di menta e acqua quanto basta. Si dovrà triturare finemente la menta e lavorare fino ad ottenere un impasto morbido che non si attacca alle mani.

Potremo farne tagliatelle, tagliolini o maltagliati da condire con un gustoso sugo di gamberi o astice. Un piatto elegante e indimenticabile.

