Come si stende il rossetto su una bocca irregolare.

La forma delle labbra può essere irregolare e comunque diversa da quella che vorremmo. Ci appaiono troppo grandi o troppo piccole, diseguali, sottili o a mezzaluna. Basta stendere il rossetto in modo intelligente, giocando sul millimetro del perimetro della bocca, per dare un’impressione totalmente diversa. Ecco come si stende il rossetto su una bocca irregolare, con le correzioni giuste suggerite dalla redazione Salute e Bellezza di ProiezionidiBorsa.

Labbra troppo piccole o troppo grandi

Se le labbra sono troppo grandi, si cancellano i bordi esterni con del fondotinta, oppure con del correttore. Quindi con una matita leggermente più scura del rossetto desiderato, si disegna nuovamente la forma, accorciandola leggermente. Stendere all’interno un rossetto poco vistoso.

Se le labbra sono troppo piccole, si cancella la forma esterna, poi si ridisegna con una matita rossiccia, allargando i margini di un millimetro. Stendere all’interno un rossetto chiaro e perlato.

Labbra troppo sottili o troppo carnose

Per le labbra sottili, bisogna ridisegnare il nuovo contorno delle labbra, traboccante di un millimetro, con una matita rossiccia. Stendere un rossetto chiaro e perlato, finire con un lucidalabbra. Le labbra troppo carnose invece, vanno schiarite totalmente con il correttore. Poi si ritracciano i contorni rimpicciolendo il disegno di un millimetro. Stendere un rossetto scuro e opaco.

Come stendere il rossetto su una bocca irregolare

Se le labbra sono molto irregolari, con il labbro superiore più sottile di quello inferiore, bisogna ridisegnarlo ingrandendolo di un millimetro. Partire dal centro, tracciando una croce che stabilisca forma e altezza delle punte. Il labbro inferiore invece non va contornato. Stendere un rossetto non troppo scuro. Per le labbra a mezzaluna verso il basso, bisogna arrotondare il labbro inferiore con una matita chiara. Poi, con una più scura, ridisegnare il labbro superiore, facendolo terminare prima degli angoli. Stendere un rossetto opaco.