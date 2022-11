Fatti così i maccheroni al forno con melanzane e mozzarella sono una vera squisitezza

In cucina ci sono ricette che non ci stancheranno mai. Potremo mangiarle anche 1.000 volte, ma ogni volta ci innamoreremo di quei piatti come fosse la prima.

Capita con le lasagne al ragù, o la carbonara, o ancora con i buonissimi bucatini all’amatriciana. Tra queste bontà, però, ci sono anche i buonissimi maccheroni al forno.

Si tratta di piatto davvero celestiale, a maggior ragione se condito con 2 ingredienti da leccarsi le dita.

Gli ingredienti in questione sono delle piccole melanzane, che potremo fare fritte o al vapore, e della scamorza affumicata e filante. In 4 mosse otterremo un piatto incredibile, e soprattutto di grande effetto scenico.

Basterà, infatti, un piccolo segreto per rendere questo piatto super anche esteticamente. Alla fine, il tutto sarà così bello da guardare che ci dispiacerà quasi mangiarlo.

Oltretutto sarà buonissimo da mangiare anche il giorno dopo: riscaldato sarà ancora più buono. Scopriamo subito tutti i passaggi di questa incredibile ricetta.

Fatti così i maccheroni al forno saranno un primo piatto perfetto per il pranzo

Per questa ricetta utilizzeremo il ragù alla salsiccia. Il vantaggio di usare il ragù, infatti, è che, se avanzerà, potremo usarlo per preparare, oltre ai classici arancini, tante altre ricette facili e veloci.

Per i nostri rigatoni perfetti, ci serviranno:

200 g di rigatoni rigati;

2 melanzane;

250 g di salsiccia sgranata;

350 ml di passata di pomodoro;

150 g di scamorza affumicata;

80 g di concentrato di pomodoro;

1 bicchiere di vino rosso;

30 g di pangrattato;

formaggio grattugiato q.b.;

1 carota;

1 cipolla;

Olio e sale fino q.b.

Ecco come fare un ottimo ragù

Prima di preparare i rigatoni, ovviamente, dovremo pensare al ragù. Per prima cosa, quindi, taglieremo finemente la nostra cipolla e la carota, e le metteremo in pentola a soffriggere con un filo d’olio.

Quando le verdure saranno dorate, potremo versarvi la nostra salsiccia già sgranata, un pizzico di sale, per poi mischiare bene tutto. Sfumeremo, quindi, con un bicchiere di vino rosso, e lasciamo cuocere, finché quest’ultimo non sarà evaporato.

A questo punto, potremo versare in pentola anche la passata di pomodoro e il concentrato, mescolando ancora.

Aggiungeremo un po’ d’acqua, e assaggeremo il nostro ragù. In questa fase, se necessario, dovremo inserire sale quanto basta. Lasceremo cuocere il tutto a fiamma bassa per circa 60-70 minuti, dopodiché il ragù sarà finalmente pronto.

Preparare il piatto è un gioco da ragazzi

Per farlo dovremo semplicemente tagliare a cubetti sia le melanzane che la scamorza. Le prime dovremo, poi, friggerle in abbondante olio di semi e, una volta pronte, trasferirle su un foglio di carta assorbente.

In alternativa, potremo anche cuocerle al vapore. Così saranno sicuramente più leggere, ma decisamente meno saporite.

Verseremo, quindi, melanzane e scamorza nel ragù, e poi mescoleremo bene. Nel frattempo, faremo cuocere la pasta, scolandola quando sarà ancora al dente. Poi mescoleremo la pasta col ragù e il formaggio grattugiato. A questo punto trasferiremo tutto in una pirofila ben oleata, mettendo i maccheroni “in piedi”, l’uno accanto all’altro, a mo’ di timballo.

Cospargeremo con pangrattato, altro formaggio grattugiato e ancora qualche cubetto di scamorza. Ora faremo cuocere in forno statico preriscaldato a 200 °C per un quarto d’ora circa. Fatti così i maccheroni al forno verranno davvero superlativi.