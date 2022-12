Per aiutare il cuore e ridurre i livelli di zucchero anche a Natale ecco dei semi da usare in cucina

Durante le feste natalizie capita molto spesso di sgarrare e mangiare degli alimenti troppo grassi e calorici. Scopriamo insieme come proteggere l’organismo con dei piccoli semi portentosi.

I pranzi e le cene delle festività natalizie mettono a dura prova il nostro organismo. Pasti abbondanti, fritti, salumi e alimenti molto conditi. Per non parlare del consumo di alcol che, durante le festività, aumenta.

Come proteggere la nostra salute?

Pranzi con i parenti, feste aziendali e cene con gli amici. Il nostro peso ne risente e anche la nostra salute.

Per evitare di accumulare troppi chili e danneggiare l’organismo è necessario pensare a una strategia. Una corretta attività fisica potrebbe essere d’aiuto. Non dobbiamo per forza iscriverci in palestra, anche una passeggiata nel parco a passo svelto o un giro in bicicletta potrebbe bastare.

Non dimentichiamo l’alimentazione. Durante i giorni che precedono le feste, limitiamo o evitiamo cibi pesanti e troppo conditi. Meglio mangiare frutta, verdura, cereali, carne bianca, ecc.

Per aiutare il cuore e ridurre i livelli di zucchero utilizziamo questi piccoli semi

Se soffriamo di determinate patologie, cerchiamo di contenerci anche durante i pranzi e le cene delle feste. Ad esempio, chi ha problemi di colesterolo alto dovrebbe stare molto attento e pensare alla salute del proprio cuore.

Il colesterolo potrebbe depositarsi sulle pareti delle arterie e provocare delle placche in grado di ostruire il flusso sanguigno.

Per evitare che succeda questo dobbiamo fare molta attenzione all’alimentazione. Prediligiamo i cibi amici della nostra salute.

Ad esempio, i semi di cumino potrebbero essere molto utili.

Il cumino è una delle spezie più utilizzate in cucina. Ha un sapore molto dolce e un odore intenso e riconoscibile. Tra le tantissime proprietà dei semi di cumino troviamo quella di ridurre i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, il potassio aiuterebbe la salute del cuore e le vitamine sarebbero utili per difenderci dallo stress ossidativo.

I semi di cumino sono molto versatili. Possiamo usarli per aromatizzare il pane, la zuppa, i legumi, ecc. Prima di utilizzarli tostiamoli qualche minuto in padella.

Tutti li usano per sgonfiare la pancia

Non solo i semi di cumino, ma anche quelli di finocchio potrebbero essere molto utili. Il finocchio selvatico è una pianta erbacea che cresce in maniera spontanea. Il suo sapore è molto dolce e ricorda quello dell’anice.

Di solito i semi di finocchio si utilizzano per aiutare la digestione e sgonfiare la pancia. Ma non solo.

La presenza delle fibre potrebbe tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e gli zuccheri nel sangue. Proprio come il cumino, anche i semi di finocchio sarebbero utili per difendere la salute cardiovascolare, grazie alla presenza del potassio.

Per aiutare il cuore e ridurre i livelli di zucchero, come usarli in cucina? I semi di finocchio sono perfetti per aromatizzare il pane, le focacce e i grissini. Possiamo decidere di pestarli o lasciarli interi. Il loro sapore si sposa perfettamente con quello del pesce e delle frittate. Possiamo preparare anche una cioccolata calda molto particolare, aromatizzando il latte proprio con i semi di finocchio.