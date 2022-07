Cosa c’è di meglio in estate del gelato? E cosa ha un sapore migliore di quello fatto in casa?

È possibile preparare un ottimo e morbido gelato fatto in casa anche senza gelatiera.

L’importante è dotarsi di una ciotola resistente al freddo e quando il composto inizia a congelare, toglierlo dal congelatore ogni 15-30 minuti e mescolare bene.

Quello che ci serve sono ciotole adatte al freddo, una bilancia da cucina di precisione, un termometro e un frullatore a immersione che aiuti ad omogeneizzare la massa del gelato liquido.

Il gelato fatto in casa può essere conservato in una confezione ermetica in congelatore per un massimo di tre giorni.

Prima di mangiarlo, bisognerà farlo scongelare per qualche minuto. Se il gelato si scioglie completamente, però, non deve essere ricongelato. Scendiamo nei dettagli.

Proviamo questo squisito gelato fatto in casa con due ricette, una fruttata e una esotica, anche senza gelatiera

Ecco la ricetta fruttata. Gli ingredienti di cui si avrà bisogno sono:

460 grammi di succo d’arancia appena spremuto con polpa;

63 grammi di acqua;

80 grammi di zucchero semolato;

43 grammi di glucosio in polvere;

28 g di maltodestrine;

25 g di inulina;

3 grammi di destrosio

1 g di acido citrico in polvere;

0,47 g di sale marino;

0,31 g di farina di semi di carruba;

0,22 g di gomma di guar.

Preparazione

Mettere il succo d’arancia e l’acqua in un grande contenitore. Pesare gli ingredienti secchi e metterli in un secondo contenitore.

Utilizzando una bilancia di precisione, pesare la polvere di acido citrico, il sale marino e gli agenti leganti la farina di semi di carruba e la gomma di guar in un terzo piccolo contenitore.

Aggiungere gli ingredienti secchi a quelli liquidi e mescolare bene subito, dopo di che posizionare la ciotola in freezer.

Ecco la ricetta esotica di gelato esotico al pepe

Proviamo questo squisito gelato fatto in casa al pepe. Gli ingredienti di cui si ha bisogno sono i seguenti:

390 grammi di latte;

90 grammi di panna fresca;

5 grammi di pepe rosa;

43 grammi di zucchero semolato;

8 grammi di zucchero vanigliato;

16 grammi di maltodestrine;

27 grammi di latte scremato in polvere;

21 grammi di glucosio in polvere;

0,5 grammi di sale marino;

0,26 grammi di farina di semi di carruba;

0,2 grammi di gomma di guar;

100 grammi di cioccolato bianco.

Preparazione

Scaldare il latte e la panna in una casseruola e mescolare continuamente. Sciogliere il cioccolato bianco al suo interno. Aggiungere il pepe rosa e mescolare.

Aggiungere tutti gli altri ingredienti secchi e mescolare bene. Una volta finito di mescolare, riporre in freezer.

Con queste due ricette potremmo stupire gli ospiti in una cena d’estate.

