Il periodo delle vacanze entra nel suo culmine. Agosto è alle porte e non vediamo l’ora di riservare gran parte della nostra giornata a oziare sotto il sole. Un interessante libro mai letto in una mano e un caffè freddo nell’altra. Forse un’immagine che non si addice a tutti ma che sicuramente rende l’atmosfera estiva.

Quando tutti i preparativi per andare in vacanza sono pronti, ecco un pensiero che ci blocca. Il nostro fisico non ci sembra altrettanto pronto. Qualche chilo di troppo, le braccia con la pelle flaccida, il sedere basso e la pancetta. Improvvisamente, ci guardiamo allo specchio e ci vediamo piene di difetti. Ci chiediamo come snellire cosce e polpacci sia possibile in pochi giorni.

Eppure lo è, grazie ad alcuni esercizi pensati da un coach esperto per i quali non c’è bisogno di attrezzi o di rinchiudersi in palestra. Infatti, nessuno rinuncerà alle meritate ferie al mare dopo aver scoperto questi 2 esercizi mirati da fare in acqua.

Grazie ad essi tonificheremo le nostre gambe ogni giorno che passa e dimenticheremo dolori, gonfiore e difficoltà nel camminare. Scopriamo come con 10 minuti al giorno.

La differenza tra rassodare e snellire

La grande parte delle donne ha il timore che allenando troppo le gambe queste possano ingrossarsi. Il termine snellire significa eliminare il grasso in eccesso e al contempo tonificare. Ciò si ottiene con un allenamento costante con tempi lunghi, ma sforzo costante e non eccessivo.

É la stessa regola che rende più efficace una camminata veloce prolungata più che 10 minuti di una corsa intensa. Solo così riusciremo nell’intendo di snellire le nostre gambe e le loro diverse parti. Ma vediamo questi esercizi dell’estate nel dettaglio.

Come snellire cosce e polpacci dopo i 50 con 2 esercizi in acqua

Una volta entrati nell’acqua di mare, quella sarà la nostra palestra. Immersi possiamo allenare qualsiasi parte del nostro corpo senza sudare e specialmente con un’efficacia raddoppiata. Oltre a rassodare le braccia e le spalle quasi senza accorgercene, anche le gambe lavorano.

Ma per snellirle nel minor tempo possibile abbiamo bisogno di esercizi specifici. Se fossimo in palestra, ci consiglierebbero di pedalare sulla cyclette o di prendere lezioni di spinning. Al mare non serviranno macchine ma solo le nostre gambe e un po’ di buona volontà.

Per iniziare, dalla posizione eretta, divarichiamo leggermente le gambe e iniziamo a sollevare la gamba in avanti portandola verso l’alto. Facciamo la stessa cosa con l’altra gamba e ripetiamo per 15 volte ciascuna. Stessa cosa andrà fatta portando la gamba lateralmente e indietro. Aumentiamo le ripetizioni mano a mano che il corpo si abitua.

Per finire, cerchiamo di camminare in acqua o e fare piccoli tratti di corsa. Basteranno 10 minuti per farci notare i risultati dopo qualche giorno.

