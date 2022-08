Sappiamo bene quanto l’aspetto esteriore, per alcuni di noi, sia più che importante. E su questo aspetto, non c’è assolutamente nulla di male. Infatti, prendersi cura delle apparenze e voler essere sempre al meglio, è un atteggiamento più che comprensibile. E, come sappiamo bene, la cura della propria persona si nota principalmente da due cose: denti e mani. Concentrandoci su questo secondo elemento, dovremmo quindi guardare anche alle nostre unghie. Sono loro, infatti, le vere regine della mano.

Prendersi cura delle nostre unghie è fondamentale soprattutto se vogliamo essere sempre perfetti e alla moda

Sappiamo bene quanto la cura delle unghie sia fondamentale per moltissimi di noi. Infatti, una mano elegante e bella lo è quando, e soprattutto, le unghie sono curate e più che presentabili. Dunque, ricordiamoci di renderle sempre lisce e vellutate, anche direttamente da casa nostra senza bisogno di usare prodotti. E, al tempo stesso, cerchiamo di abbellirle con colori e tonalità che possano seguire le tendenze. In particolare, c’è una moda che sta davvero spopolando e che dovremmo assolutamente conoscere per essere al top.

Il giallo fluo sembra dominare tutta l’estate ancora in corso ma attenzione ai dettagli perché questa moda è molto particolare

La moda che sta davvero conquistando tutti riguarda nello specifico un colore acceso, dinamico e che salta subito all’occhio. Stiamo parlando del colore giallo fluo. Questa tonalità di smalto, infatti, sembra abbia conquistato proprio tutti. E sono sempre di più le persone che hanno deciso di seguire questa tendenza. Il motivo, tra l’altro, è più che comprensibile. Infatti, si tratta di un colore che sta benissimo con l’estate e che risalta di molto l’abbronzatura. Inoltre, la tonalità accesa e allegra richiama i colori della spiaggia e del sole, facendo sentire tutti davvero in vacanza.

Addio bianco e rosso questo è il colore delle unghie più richiesto dell’estate

C’è però una fondamentale precisazione da fare. Infatti, da solo il giallo fluo è solo a metà dell’opera. Servirà un altro dettaglio per seguire questa moda in toto e per essere davvero all’ultimo grido. Sulle unghie giallo fluo che ci faremo, dovremo fare delle piccole decorazioni di colore verde. Che siano fiori, puntini o lettere, questi particolari renderanno le nostre unghie in linea con la moda che sta spopolando. E, soprattutto, ci daranno carattere e personalità da vendere. Perciò, addio bianco e rosso, questo è il colore che ormai tutti vogliono e che sicuramente starà benissimo con la stagione che stiamo vivendo.

