Si suppone che una persona positiva inconsapevole si trova in un ambiente chiuso. Improvvisamente ha un colpo di tosse o uno starnuto; le probabilità che le goccioline della sua saliva si spargano nell’ambiente sono altissime.

Le gocce più grandi di saliva o “droplet” hanno un raggio di due metri per cadere a terra. Quelle più piccole invece, espulse nel parlato o con la respirazione, restano nell’aria per lungo tempo. Ecco che il virus si sposta attraverso queste goccioline invisibili. Ma come si sposta nell’aria il virus Covid-19 e come evitarlo?

La ricerca sugli strumenti di areazione

Uno studio portato avanti dai ricercatori dell’Ospedale romano “Bambino Gesù”, ha tentato di capire come si sposta nell’aria il virus Covid-19 e come evitarlo, attraverso una simulazione 3D. Questa simulazione riproduce fedelmente il modo in cui le goccioline si muovono nell’ambiente in cui vengono espulse. In più, si è evidenziato il modo in cui lavorano in questi casi gli impianti di aereazione.

I risultati della ricerca condotta e pubblicata in cooperazione con la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e la Ergon Research sono impressionanti. Si afferma che i condotti d’areazione sono fondamentali per disperdere le particelle di virus, evitando il contagio.

Le macchine di cui si parla funzionano tramite il trasporto dell’aria esterna all’interno. Esse sono generalmente poste in grandi uffici e negli ospedali. Altri macchinari (tipo split) non fanno altro che riciclare l’aria, che quindi non è fresca.

In pratica, si è ricreata la sala d’attesa di un ospedale con impianto d’areazione, con all’interno 6 bambini e 6 adulti privi di mascherina. Si è verificato come si comportano le gocce di saliva con tosse o semplice respirazione in tre situazioni: sistema di areazione a velocità normale, ad alta velocità e spento.

Ecco cosa accade veramente

Ecco come si sposta nell’aria il virus Covid-19 e come evitarlo: la velocità doppia del sistema di areazione riduce la presenza delle goccioline del 99%. Al contrario, col condizionatore spento il rischio di contagio aumenta inevitabilmente.

Quindi sistemi di purificazione dell’aria di qualità sono fondamentali per purificare gli ambienti interni, specie quelli con un’alta concentrazione di persone.

Evitare lo spostamento di gocce salivari in alta concentrazione nelle stanze chiuse diventerebbe più semplice se ci fossero ovunque questi impianti. La scarsa ventilazione di sale d’aspetto, mezzi pubblici, aule scolastiche, è uno dei fattori incriminati del contagio.

Sistemi di pulizia dell’aria efficienti potrebbero invece rendere innocua la permanenza nella stessa stanza di individui sani con un solo positivo al virus. Per questo motivo, secondo lo studio, installare tali dispositivi potrebbe essere una soluzione effettiva per diminuire i casi di contagio.

Approfondimento

