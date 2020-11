Il coronavirus si diffonde soprattutto nell’aria e in ambienti chiusi. La casa poi è il luogo in cui dovremmo passare i prossimi mesi in modo assolutamente sicuro e salubre. Purtroppo virus, pollini, polvere, smog esterno e esalazioni di gas pericolosi all’interno, indeboliscono la nostra salute. Ecco allora perché è importantissimo eliminare dall’aria di casa il virus del Covid 19 ed ecco come si potrebbe fare.

La qualità dell’aria

Nel prossimo periodo passeremo la maggior parte del tempo in casa. La qualità dell’aria è importante, perché non solo influenza la nostra salute, ma anche l’umore, il lavoro e il rapporto con gli altri.

Un’aria pulita significa anche un’aria esente da possibili contagi di coronavirus. Vediamo allora come fare per proteggerci.

Prima di tutto aprire

E’ di pochi giorni fa la notizia sconvolgente che Il coronavirus resta nell’aria molto tempo e contagia soprattutto nei luoghi chiusi. Basta un solo familiare che torna a casa da un luogo chiuso, che potrebbe infettare anche gli altri componenti della famiglia. E’ molto importante perciò allontanare questo pericolo da casa.

Il sistema più semplice ed economico, come risulta è di far cambiare spesso aria in casa, aprendo le finestre. In effetti il coronavirus, secondo dei recentissimi studi, resta in sospensione nell’aria molto tempo a finestre chiuse, con un’alta possibilità di contagiare. Soprattutto perché in casa non si utilizzano mascherine per proteggersi.

Ionizzare l’aria. Perché è importantissimo eliminare dall’aria di casa il virus del Covid 19 ed ecco come si potrebbe fare

Ci sono degli apparecchi in commercio per la ionizzazione. Da non confondere con i cosiddetti purificatori d’aria e con gli ozonizzatori, questi ultimi anche sconsigliati per la salute.

E’ un sistema che purifica l’aria, producendo ioni. Questo processo è un fenomeno naturale, avviene per esempio quando cadono dei fulmini, ma anche grazie ai raggi ultravioletti. L’aria ionizzata elimina polveri, aromi, fumo, pollini, virus e batteri.

Infatti gli atomi ionizzati si attaccano a questi, li caricano di elettricità statica e disgregano le membrane di virus e batteri. Le polveri invece sono portate via dall’aria e si attaccano alle superfici.

Portando via fumo e polvere si dovrebbe respirare meglio, soprattutto chi soffre d’asma o è un soggetto allergico. Respirare aria ionizzata è come respirare l’aria energizzante dell’alta montagna.

Efficacia della ionizzazione

Riguardo alla loro efficacia sui virus e batteri, il National Health Service (NHS) britannico dice “Ripetute infezioni da acinetobacter trasportate dall’aria in un reparto sono state eliminate mediante l’installazione di uno ionizzatore d’aria negativo – il tasso di infezione è diminuito a zero, un risultato inaspettato. Un produttore ha anche scoperto che gli ioni positivi e negativi prodotti dai sistemi di condizionamento dell’aria inattivano i virus, compresa l’ influenza”, tratto da Wikipedia.

In commercio ci sono apparecchi per tutte le tasche per la ionizzazione, da prezzi molto accessibili fino a fasce di prezzo più alte. Naturalmente bisogna utilizzarli seguendo con attenzione le istruzioni allegate.

Ecco allora perché è importantissimo purificare l’aria di casa in questo periodo di Covid 19 ed ecco come fare.