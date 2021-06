In un precedente articolo apparso sulle pagine di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato delle delle piante perfette per le persone allergiche (consultare qui).

Oggi invece si andranno ad elencare tre piante ottime per chi soffre di allergia ma di cui nessuno potrà più fare a meno.

3 piante sempre fiorite perfette per chi vuole balconi e giardini colorati in estate

Il penstemon è una pianta cespugliosa e dai lunghi steli originaria del Nord America.

Gli steli sono ricoperti da spighe ricche di fiori tubolari dei colori più diversi tra loro. Infatti, le tonalità possono variare dal bianco al rosa pallido sino all’arancio e al rosso.

Una pianta molto caratteristica per via della sua prolungata fioritura estiva che si protrae fino all’autunno.

L’esposizione preferita dal penstemon è soleggiata o a mezz’ombra. Durante il periodo estivo si dovrà procedere con frequenti annaffiature, al contrario in inverno solo a terreno asciutto.

Le piante in vaso, al contrario, avranno bisogno di annaffiature regolari tra ottobre e marzo.

Agapanto

L’agapanto è una pianta originaria dell’Africa del Sud molto conosciuta per via dei suoi bellissimi fiori azzurri, blu o bianchi. Perfetta per abbellire giardini o bordure è ottima anche per chi, avendo poco spazio, preferisce la coltivazione in vaso.

L’esposizione ottimale per vedere questa pianta crescere sana e rigogliosa è in pieno sole ma non a sud.

Infatti, il caldo sole estivo a mezzogiorno potrebbe danneggiarla irrimediabilmente. Dal momento che è una pianta molto rustica non necessiterà di molte cure, sarà sufficiente annaffiare regolarmente da aprile alla fine di settembre. Importantissimo non esagerare dal momento che i ristagni idrici potrebbero danneggiare la pianta. La bellezza dell’agapanto non passerà inosservata.

Escallonia

Come ultima pianta si tratterà dell’escallonia, perfetta per chi ha necessità di dare vita a una siepe diversa dal solito.

L’escallonia è facile da curare e si sviluppa bene al caldo pur non temendo particolarmente il freddo. La fioritura estiva, molto abbondante, renderà questa pianta davvero spettacolare.

Per quanto riguarda le cure si consiglia di annaffiare regolarmente ma di non esagerare dal momento che teme i ristagni idrici.

Si tratta di una pianta ideale anche per chi predilige la coltivazione in vaso. Ecco, quindi, 3 piante sempre fiorite perfette per chi vuole balconi e giardini colorati in estate.