Le macchie solari rappresentano un problemino che riguarda molte donne. Si manifesta maggiormente d’estate e normalmente si tratta di un semplice inestetismo dovuto all’esposizione solare. Ovviamente è sempre bene consultare prima un medico specialista per sincerarci delle cause scatenanti.

È fondamentale proteggersi sempre adeguatamente con una buona crema solare prima di ogni esposizione al sole. In generale, i dermatologi consigliano di usare la protezione sempre, durante tutto l’anno, per tenere al riparo la nostra pelle dai raggi ultravioletti. Abbiamo scovato, però, delle soluzioni che possono aiutarci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Infatti, con questi rimedi naturali, riusciremo ad eliminare le macchie solari dal viso per una pelle uniforme e un colorito omogeneo come una giovinetta. Ne abbiamo individuato alcuni e li riportiamo di seguito.

Consideriamo anche che un buon alleato del benessere della pelle, soprattutto d’estate, è una corretta alimentazione. Difatti suggeriamo di non far mai mancare un giusto apporto di betacarotene. Utile alla pelle, ma non solo. Possiamo approfondire leggendo qui.

I rimedi

Con questi rimedi naturali riusciremo ad eliminare le macchie solari dal viso per una pelle uniforme e un colorito omogeneo come una giovinetta. Partiamo dal bicarbonato di sodio.

Dobbiamo preparare una miscela con acqua tiepida e bicarbonato. Applichiamo sui punti interessati e lasciamo agire per 15-20 minuti. Poi risciacquiamo.

L’aglio

Non avremmo immaginato però che l’aglio sia molto ricco di oli essenziali che possono aiutare molto alla nostra causa. Dividiamone uno spicchio a metà e strofiniamolo sulle macchie. Anche diverse volte al giorno. Nel tempo avremo risultati sorprendenti.

Acqua ossigenata

Particolarmente indicata dal mondo della cosmesi naturale per le macchie della pelle dovute all’età e all’invecchiamento. Va utilizzata in piccole quantità e diluita con acqua. Quindi va bene una soluzione al 3%, che normalmente si trova in vendita tra i prodotti da banco. È considerata ottima contro le macchie.

Basterà versare qualche goccia sulle macchie prima di andare a letto per qualche giorno.

Queste piccole strategie fai-da-te, naturali e a costo zero, possono attenuare di molto le nostre macchie sul viso. Già nel medio termine vedremo i risultati. Non ci resta che provare.