Riposare tra lenzuola freschissime e profumate è il meglio che si possa desiderare in estate. Se poi le lenzuola sono in lino, in cotone o comunque in fibra naturale, il comfort può essere perfetto. Il caldo è spossante e solo la sera finalmente ci si può riposare, mentre le temperature si abbassano e le brezze di terra o di mare spirano dolcemente ad accarezzarci la pelle. Infilarsi tra teli candidi o colorati che profumano, può essere un vero piacere.

Il comfort delle fibre naturali

In estate, per avere un letto fresco, sarebbe opportuno cambiare più frequentemente le lenzuola. Il cambio andrebbe fatto tutte le settimane per evitare i cattivi odori e i ristagni di umidità. Inoltre se si hanno a disposizione lenzuola di lino sarebbe il momento di usarle. Il lino è tra i tessuti naturali quello che ci garantisce maggior confort con il caldo. E sbagliamo a pensare che richiedano maggiori cure e trattamenti speciali di lavaggio. Come tutte le altre lenzuola si possono lavare in lavatrice senza problemi anche a 60 gradi.

Qualche attenzione invece dovremmo avere per non farle aggrinzire eccessivamente. Basterà raccogliere le lenzuola leggermente umide e ripiegarle ben bene, magari con l’aiuto di qualcuno e poi eventualmente stirare solo la piega. A letto avranno uno stropicciato naturale elegantissimo.

Letto e lenzuola profumano di lavanda con un’essenza fatta in casa

Ma come fare ad averle profumate? Il primo passaggio è quello di profumare armadi e cassetti. Anche in questo caso è necessario procedere ad un’accurata pulizia, da ripetere spesso per evitare accumuli di polvere o la formazione di muffe che potrebbero dare cattivi odori alla biancheria. Poi, possiamo inserire all’interno degli armadi e dei cassetti delle essenze profumate.

Le più note sono quelle alla lavanda molto usate dalle nostre nonne. La lavanda si può raccogliere nei campi, oppure coltivarla in vaso sul balcone, farla essiccare e riporla in sacchetti di stoffa, tipo quelli dei confetti, da inserire negli armadi. In alternativa possiamo acquistarla già pronta.

Solo 3 ingredienti

Infine, possiamo preparare uno spray profumatissimo da spruzzare direttamente sulle lenzuola e negli armadi. Per prepararlo occorrono solo 3 ingredienti e un dispenser spray. Occorrono:

500 ml di acqua;

2 cucchiai di alcool;

qualche goccia di olio essenziale.

Versare i tre ingredienti nel dispenser e mescolare bene. L’olio essenziale avrà il delicato profumo di lavanda o quello che noi preferiamo. Possiamo spruzzare il preparato all’interno di cassetti e armadi, o direttamente su lenzuola e cuscini per avere una gradevolissima profumazione che ci accompagnerà per tutta la notte. All’inizio si potrà avvertire il sentore di alcool che evaporerà velocemente per lasciare posto alla fragranza prescelta. Letto e lenzuola profumano delicatamente di lavanda in questo modo, regalandoci un buon sonno ristoratore.

