Quale sarebbe la vitamina che rinforza i capelli ed eviterebbe la caduta

L’alimentazione non aiuta a preservare la nostra salute da diverse malattie che conosciamo. Oltre all’ambito salutare ci sono diversi benefici che si hanno in ambito di estetica. Spesso, soprattutto negli uomini, si sente parlare di perdita di capelli. Questo può essere causato da diversi fattori che vedremo tra un po’ ma l’alimentazione potrebbe essere la chiave giusta per superare questo disagio. Anche nelle donne capita, soprattutto di avere capelli molto deboli.

Perché cadono i capelli?

Le cause, come dicevamo, possono essere di varia natura. Tra queste possiamo nominare:

stress;

carenze nutrizionali;

fattori endocrini;

depressione;

abuso di alcuni farmaci.

Ovviamente queste cause dipendono anche dalla gravità e cronicità del fatto. Si può iniziare a perdere pochi capelli fino a quando la situazione inizia ad essere più seria. Lo stress può incidere tanto in questi casi, proprio per questo potremmo seguire una dieta mirata alla risoluzione del problema.

Quale sarebbe la vitamina che rinforza i capelli e dove trovarla

Nelle cause abbiamo inserito anche carenze nutrizionali. Sappiamo che gli alimenti sono costituiti da diverse sostanze che fanno bene al nostro organismo. Ad esempio le vitamine e minerali hanno una funzione essenziale per il corpo. Nel caso della perdita di capelli, potremmo avere qualche valore basso del quale non siamo a conoscenza. Dunque come prima cosa sarebbe conveniente fare delle analisi del sangue. Nel momento in cui si hanno carenze allora potremmo intervenire con l’alimentazione. Una vitamina importante per i capelli è la vitamina B8, meglio conosciuta come biotina. Quest’ultima è presente in diversi alimenti. Quando però l’alimentazione non ci basta allora potremmo optare per gli integratori alimentari.

Quale sarebbe l’integratore giusto

Per ridurre la perdita dei capelli si potrebbero utilizzare gli integratori a base di biotina. Le vitamine in generale del gruppo B aiutano a mantenere i capelli in un ottimo stato. Di conseguenza è essenziale avere questi valori nei range di riferimento. Proprio per questi motivi, dunque, la biotina sarebbe importante in quanto va ad esaltare non solo la bellezza dei capelli ma anche della pelle. Tra l’altro la biotina ha benefici anche per la memoria e altro. Possiamo dire essere indispensabile per la nostra salute.

In quali alimenti si trova la vitamina B8

Se volessimo rinforzare i capelli potremmo dunque fare un’alimentazione, sempre sotto consiglio medico, nella quale si consumano diversi alimenti contenenti la vitamina b8. Tra questi possiamo nominare:

latte;

formaggio;

fegato;

tuorlo d’uovo;

arachidi;

piselli;

verdure;

funghi.

Abbiamo capito quindi i cibi che ci servirebbero e soprattutto quale sarebbe la vitamina che rinforza i capelli. Soprattutto in autunno capita che i capelli tendono ad indebolirsi. Questo può essere causato anche da uno stress che i capelli subiscono durante il periodo estivo. Si indeboliscono a seguito dei continui lavaggi e dopo un po’ ne risentono. Però non bisogna allarmarsi. Anche in farmacia si trovano diverse fiale mirate alla risoluzione del problema. Se invece non si vogliono utilizzare farmaci anche l’alimentazione può dare un grosso contributo. Non bisogna mai dimenticare che noi siamo ciò che mangiamo, di conseguenza bisogna prestare molto attenzione al proprio stile di vita.