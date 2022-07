Il legno è un materiale che, per la pulizia, è molto delicato. Questo specie quando, per esempio, si deve pulire un mobile in legno che è vecchio che ha un valore economico rilevante, come quando si tratta di un pezzo d’antiquariato.

Anche un vecchio mobile in legno non pulito da tempo necessita di essere non solo sgrassato, ma anche disinfettato per poter poi essere utilizzato, eventualmente, come pezzo d’arredamento. Vediamo allora, anche con metodi e con rimedi naturali, come pulire correttamente i mobili in legno. Per ravvivarli e per pulirli senza, peraltro, il rischio di lasciare degli aloni.

Come sgrassare e disinfettare i mobili in legno anche in modo naturale

Nel dettaglio, se il mobile in legno da pulire è antico, allora la soluzione liquida da utilizzare è quella rappresentata da acqua e sapone. Precisamente, acqua tiepida aggiungendo sapone di Marsiglia in scaglie fino a quando non si formerà un po’ di schiuma.

Se invece il mobile in legno naturale si pulisce spesso, includendo pure il legno laccato, allora la soluzione liquida perfetta è rappresentata sempre da acqua tiepida ma con l’aggiunta di aceto per disinfettare. In tal caso basterà per pulire il mobile in legno di uno straccio morbido. Imbeviamolo nella soluzione con acqua e aceto bianco. Usiamo un panno in microfibra ben strizzato, in quanto il legno, anche quando viene pulito, non ama troppo l’umidità. Non a caso, dopo aver pulito è sempre consigliato dare un’ultima passata sempre con un panno morbido, ma stavolta ben asciutto.

Questa è quindi, in linea di massima, la risposta riguardo a come sgrassare e disinfettare i mobili in legno. Ma c’è anche da dire che in commercio per la pulizia del legno ci sono pure le soluzioni detergenti che sono delicate e che sono a pH neutro. Prodotti che presentano una modalità di applicazione che è molto comoda grazie al contenitore a spruzzo.

Come pulire il legno quando questo è troppo sporco, massima attenzione alle sostanze abrasive

Inoltre, pure quando il legno è troppo sporco il lavaggio deve avvenire sempre evitando di utilizzare delle sostanze che sono abrasive. Anche in questo caso, la soluzione ideale e naturale per sgrassare il legno sporco è, infatti, quella di utilizzare, in parti uguali, l’acqua tiepida e l’aceto bianco. Sempre muniti di un panno morbido ben strizzato e sempre procedendo con la pulizia con la massima delicatezza seguendo le venature del legno.

