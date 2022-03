La lavatrice è senza ombra di dubbio la migliore alleata delle donne e degli uomini che si occupano del bucato della casa. E anche se stiamo molto attenti alla marca di detersivo che si sceglie è da considerare che contiene sempre degli agenti chimici. E che questi potrebbero danneggiare la pelle. Sbiancanti, polifosfati, tensioattivi fanno tutti parte della maggior parte dei detersivi che si acquistano. Che, tra l’altro, costano anche molto perché, ovvio, la qualità si paga. Ecco come risparmiare e fare un favoloso detersivo da soli, in casa, per la lavatrice con il sapone di Marsiglia. È economico, sicuramente lava bene (visto che lo usavano già le nostre nonne) e allevia le dermatiti. Quindi non danneggia la pelle.

Risparmiare sul bucato

Non ci addentreremo su un discorso relativo alla salute della pelle. Ci limiteremo a dire che in alcuni casi le dermatiti e i pruriti potrebbero essere causati dall’intolleranza ad uno dei componenti del detersivo. Al di là di questo, però, fare in casa un detersivo per la lavatrice ha sicuramente un impatto non indifferente sull’economia domestica. Un flacone da 1,5 litri di prodotto ha un prezzo, solitamente, che oscilla dai 4 agli 8 euro, in base alla marca scelta. Con 2 euro scarsi, invece, riusciremo a fare in casa ben 4 litri di detersivo liquido per lavare sia a mano che in lavatrice.

Oltre che a far risparmiare molti soldi, il detersivo fatto in casa altera sicuramente meno l’ambiente. Servono pochissimi ingredienti, tutti molto economici. E ci vuole pochissimo tempo a prepararne una buona scorta che durerà a lungo. Vediamo come fare.

Ecco come risparmiare e fare in casa un favoloso detersivo liquido per lavatrice usando il sapone di Marsiglia e questi due ingredienti che tutti abbiamo

Gli ingredienti che occorrono per ottenere 4 litri di detersivo liquido sono:

tavoletta di sapone di Marsiglia ;

4 cucchiai di bicarbonato;

4 litri di acqua.

Per preparare il detersivo liquido bisogna prendere una pentola abbastanza capiente da contenere i 4 litri di acqua. Se non se ne ha una così grande si può anche dimezzare le dosi e farne metà. Ecco come procedere:

versare i 4 litri di acqua nella pentola e portarli a ebollizione;

nel frattempo grattuggiare la tavoletta di sapone di Marsiglia (va bene di qualsiasi marca);

quando l’acqua comincia a bollire versare le scaglie di sapone e spegnere il fornello;

mescolare bene fino a quando il sapone grattuggiato si sarà completamente sciolto nell’acqua;

aggiungere i 4 cucchiai di bicarbonato

Il detersivo liquido, a questo punto è pronto. Se si desidera dargli un odore più gradevole è possibile aggiungere qualche goccia di profumo naturale (reperibile in erboristeria). La cosa migliore è far riposare il sapone per almeno 12 ore prima di imbottigliarlo. Tenderà, infatti, ad addensarsi e sarà necessario frullare il composto con il mixer quando si raffredda. In ogni caso se lo desiderate meno denso è possibile aggiungere, una volta pronto, ancora un pò di acqua.