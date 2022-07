Nuove opportunità lavorative arrivano da EURES, questa volta per il Belgio. Coloro che sognano di lavorare all’estero per la stagione potrebbero prenderle in seria considerazione, specie per l’accessibilità dei requisiti. Sono circa 100 i posti di lavoro disponibili e servono pochi passaggi per candidarsi.

Accessibile anche con licenza media

I 95 posti di lavoro in questione interessano 4 profili diversi, da assumere con contratto stagionale. Fa parte del gruppo l’annuncio per “Hard fruit picking workers”. I candidati selezionati in questo ruolo si occuperanno di raccogliere frutti, quali mele e pere, senza danneggiarli. Pertanto, dovranno essere in grado di riconoscere quali sono maturi ed effettuare di conseguenza le dovute scelte. Per fare ciò, si aiuteranno con strumenti appositi per la raccolta.

Il periodo lavorativo previsto va da agosto a settembre per le pere e da settembre a ottobre per le mele. Nell’annuncio si specifica, inoltre, come alcune varietà possano essere raccolte anche appena fuori dai periodi indicati. Non serve specifico titolo di studio, né tantomeno esperienza pregressa. Sono, tuttavia, indispensabili motivazione, flessibilità, precisione e attitudine al lavoro in team. La paga minima prevista è di 9,69 euro lordi all’ora e il massimo di giorni coperti da un contratto stagionale è pari a 100.

Si ricercano, poi, “Soft fruit picking workers”, la cui raccolta va generalmente da aprile a ottobre. Per questo profilo si richiedono requisiti simili a quelli descritti sopra. Seguono l’annuncio per “Workers in harvesting of vegetables in the open air” e “Workers in different tree nursery activities”. I 95 posti sono divisi in 20 per il primo profilo e 25 per ciascuno dei restanti.

95 posti di lavoro in Belgio per 4 profili con le nuove offerte da EURES

Per maggiori dettagli sulle offerte di lavoro consultiamo il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese della Regione Puglia. Nella pagina indicata avremo modo di visualizzare le posizioni aperte, i requisiti generali e tutte le info necessarie per inviare candidatura. Vengono riportate, inoltre, le locandine dei singoli annunci, contenenti, fra le tante informazioni, le mansioni previste e le condizioni contrattuali.

Noteremo che è possibile inviare domanda sia compilando un breve modulo apposito sia inviando curriculum vitae agli indirizzi di posta elettronica dei referenti. Per quest’ultimo caso l’oggetto dovrà essere “Lavoro stagionale agricoltura Fiandre”.

Per altre offerte di lavoro accessibili, ricordiamo che scade il 31 luglio 2022 l’annuncio di Poste Italiane per portalettere diplomati. Candidarsi è semplicissimo.

Lettura consigliata

Nuovi 70 posti di lavoro come magazziniere per candidati diplomati