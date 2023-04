Come sembrare più giovani e attraenti dopo i 50 anni? Ecco 3 meravigliosi tagli di capelli da copiare alle star

Hai voglia di dare un bel taglio alla tua chioma? Sicuramente l’arrivo della primavera è il momento migliore per cambiare hairlook e, perché no, per avere un aspetto più giovane e attraente. I capelli giocano un ruolo importante nella bellezza e possono dare un’aria immediatamente più fresca e sbarazzina. Quali sono i tagli più cool del momento? Andiamo a scoprirli.

C’è qualcuno che dice che l’età è solo un numero. Sicuramente, in molti casi, l’età biologica si discosta parecchio da quella anagrafica. Gli anni ci sono ma non si sentono. Sono molte le donne over 50 in splendida forma che continuano a curare il proprio aspetto nonostante il passare del tempo. Che non significa snaturarsi, ma dare il meglio di sé a qualunque età.

Il bob destrutturato di Paola Barale

Chiome leonine dopo i 50 anni? No, grazie. Qualche donna se lo può ancora permettere, se continua a conservare capelli forti e spessi. Ma nella maggior parte dei casi a quest’età i capelli si assottigliano e si sfibrano e scegliere un taglio medio può essere la mossa vincente. È un hairlook di facile gestione ed estremamente versatile, che si adatta a ogni forma del viso e garantisce un immediato effetto botox. Il taglio medio si può declinare in tante versioni che si adattano al volto rendendo i tratti più armonici.

Bellissima la versione del caschetto scelta da Paola Barale, un carré scalato e molto movimentato. Non si tratta del solito bob strutturato, ma di un modello più morbido e disinvolto, un taglio dinamico che dà volume ai capelli e dona un’aria più sbarazzina. Il risultato è una pettinatura soffice e casual che regala un aspetto più fresco e disinvolto. Questo taglio è di facile manutenzione perché si può lasciar asciugare naturalmente, eventualmente modellandolo con un fluido leggero.

Come sembrare più giovani e attraenti? Con lo shag amato da Isabelle Huppert

Un altro taglio dall’effetto ringiovanente è lo shag, un hairlook scalato studiato proprio per dare volume ai capelli. Le punte si alleggeriscono e il volume si concentra sulla sommità della testa. La più bella interprete di questa versione è Isabelle Huppert, che lo ha scelto recentemente per rinnovare il look dopo anni di chiome lunghe. È il taglio ideale per chi vuole giocare con i volumi e le lunghezze e per chi ama un hairlook poco impostato ma disinvolto e sbarazzino. Rimane bello anche in fase di ricrescita, quando si trasforma in un carré destrutturato come quello esibito dalla Huppert durante il suo più recente viaggio in Italia.

Il pixie cut di Sharon Stone nella versione 2023

Infine, tra i tagli dall’effetto ringiovanente c’è il pixie cut, un classico molto amato dalle over 50. Sharon Stone ne ha fatto il suo tratto distintivo, la sua formula segreta per fermare il tempo. È un taglio audace e ribelle, che sfiora dolcemente la nuca e presenta ciocche sfilate sui lati del viso. Nella versione 2023 si mostra più corto e spettinato, meno impostato e più naturale. Come sembrare più giovani e attraenti? Con questo taglio attuale e versatile che mette il viso in primo piano, perfetto per chi ha voglia di osare.