Cellulite e pelle a buccia di arancia addio per la prova costume: i rimedi di Kim Kardashian, Izabel Goulart e Kayla Itsines

La prova costume è in arrivo e ti chiedi come far sparire la pelle a buccia di arancia? Tantissime donne soffrono di cellulite e la loro pelle somiglia ad una buccia di arancia in prossimità di glutei, cosce e in alcuni casi anche dei fianchi. Purtroppo non esistono rimedi miracolosi e immediati per questo problema. Tuttavia, seguendo i consigli di alcuni VIP puoi camuffarla o combatterla.

La cellulite è un problema che colpisce tante donne e anche qualche uomo. Sicuramente è molto spiacevole da un punto di vista estetico. Fin troppe se ne fanno un complesso e scelgono persino di non mostrarsi in costume.

Ovviamente la cosa migliore sarebbe abbracciare i propri difetti e cominciare a dargli poca importanza. Ciò non vuol dire che non si debba però fare niente per provare a combattere o a camuffare la pelle a buccia d’arancia.

Quest’ultimo non riguarda solo le persone comuni ma anche le stelle del mondo dello spettacolo. Un esempio? Kim Kardashian. Qualche anno fa divennero virali delle sue foto in cui esibiva una notevole cellulite in prossimità della zona glutei. Insomma, nessuno è perfetto.

Cellulite e pelle a buccia di arancia addio: ecco cosa fa Kim Kardashian

Il trucco di Kim Kardashian permette di camuffare la cellulite ma non di combatterla. Consiste infatti nell’usare dello spray autoabbronzante. Qualora tu sia amante della tintarella, potresti anche decidere di abbronzarti. In questo modo, nasconderai la cellulite. Ricorda però di esporti al sole sempre usando una crema solare che ti garantisca una protezione alta.

Vediamo invece due modi in cui le VIP combattono questo problema. Anche la supermodella brasiliana Izabel Goulart, ad esempio, soffre di cellulite.

Come fa Izabel Goulart

Cellulite e pelle a buccia di arancia addio! Come? Sottoponendosi a dei massaggi linfodrenanti, capaci di favorire il drenaggio dei liquidi e quindi di evitarne l’accumulo. Il costo medio è di circa 40-75 euro. Si tratta, tuttavia, di una soluzione molto costosa dal momento in cui per raggiungere dei risultati potrebbe volerci del tempo.

Vediamo invece come fa una delle fit influencer più note del momento e cioè Kayla Itsines, che conta ben 15 milioni di seguaci su Instagram.

Il rimedio di Kayla Itsines

L’australiana Kayla Itsines combatte la cellulite usando il foam roller. Si tratta di un attrezzo a forma di rullo che torna molto utile in questo caso. Il suo costo si aggira tra i 10 e i 15 euro.

Con 10-15 minuti di esercizio al giorno potrai usarlo per combattere la cellulite. Ad esempio, per quella sui glutei bisognerebbe sedersi sull’attrezzo e muoversi lentamente avanti e dietro, mantenendo l’addome contratto. In un primo momento può risultare abbastanza doloroso. Tuttavia, soffrire un po’ ne vale la pena. Col tempo, comincerai a vedere dei risultati.

Lettura consigliata

3 pantaloni per una pancia piatta e snellire fianchi e gambe