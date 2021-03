Quello che per alcune donne è una condanna, per altre è una scelta. Stiamo parlando dei capelli bianchi, una moda esplosa la scorsa stagione nei più importanti saloni di bellezza e che ha riempito le strade delle città. In realtà sono sempre più numerose le donne che scelgono di tenersi la loro chioma al naturale. Ma lasciare i capelli bianchi (o grigi) è come scegliere un nuovo colore di capelli. E in questo restyling il make-up ha un ruolo fondamentale!

E allora ecco come sembrare più giovani anche se si hanno i capelli bianchi semplicemente truccandosi nel modo giusto!

L’incarnato

Partiamo dalla base: il fondotinta. Quest’ultimo deve essere rigorosamente tono su tono, evitando di scurire l’incarnato. Al contrario, si dovranno illuminare le zone più scure del volto (come, ad esempio, le occhiaie) anche aiutandosi con un correttore. I capelli bianchi tendono ad appiattire il volto. Per questo è fondamentale restituirgli (o accentuare) la tridimensionalità. In nostro soccorso arriva la terra, da usare – ne basta anche solo un velo – sotto gli zigomi, ai lati delle tempie e del naso. Per dare vita alle guance, basterà un tocco di blush rosa-pesca.

Lo sguardo

Gli occhi hanno un ruolo centrale e catturano l’attenzione: è importante valorizzarli, senza appesantirli troppo. Meglio puntare su una matita nei toni del bronzo, del marrone o del grigio (in base al colore dell’iride) e un buon mascara. Anche le sopracciglia non devono essere trascurate. Anzi, per chi ha i capelli bianchi, incorniciano in modo ancora più accentuato lo sguardo. Se sono quindi rade, vale dunque la pena riempirle con piccoli tratti di matita color tortora.

La bocca

Per le labbra ci sono due opzioni. La prima è optare per rossetti effetto nude, con sottotono rosato. La seconda è scegliere toni più accesi, come il rosso, con sottotono caldo o freddo in base al colore della propria pelle. Meglio preferire texture cremose e non opache.

Seguendo queste semplici regole per il make-up sarà facile sembrare più giovani anche se si hanno i capelli bianchi.