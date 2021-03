Il grigio dell’inverno è ormai alle spalle. Le giornate sono diventate soleggiate e gli alberi sono in fiore.

Inevitabile constatare però gli effetti ingrigenti che l’inverno ha avuto sulla nostra pelle, lasciandola spenta e opaca.

È il momento giusto per dare una carica di energia alla nostra pelle rendendola luminosa, ed anche alle nostre abitudini.

I consigli degli esperti per avere un viso perfetto e luminoso anche in primavera

La stagione cambia e con essa è necessario cambiare anche il nostro modo di prenderci cura della pelle. Eh già! Le esigenze del nostro vestito più duraturo cambiano anche a seconda delle stagioni.

La pelle ha pertanto bisogno di non essere appesantita con i prodotti corposi che invece l’hanno accompagnata e protetta per tutto l’inverno.

Gli esperti ci indicano come parole chiave di questo periodo: purificazione, idratazione e nutrimento.

1° step: purificare la pelle con l’utilizzo di scrub rigeneranti. Per il fai da te sono preferibili dei gommage che presentano microgranuli più piccini e meno abrasivi.

2° step: idratare la pelle con sieri e creme dalla texture più leggera. I sieri a base di acido ialuronico sono un vero toccasana per la nostra idratazione. Le loro molecole sono idrofilie e più piccole, e riescono ad arrivare più in profondità.

3° step: è importantissimo almeno una volta a settimana fare una maschera al viso. Questo permetterà di rilassarsi, di idratarsi e di nutrire la pelle in modo impeccabile.

Questi erano i consigli degli esperti per avere un viso perfetto e luminoso anche in primavera.

Approfondimento

Gli step per una skin care primaverile sono più ampi dei tre consigli precedenti. Vediamo insieme cosa fare per rendere la propria skincare adatta alla stagione primaverile.

Detersione

La detersione resta la parola chiave. Uno step irrinunciabile in qualsiasi periodo dell’anno. Se la pelle dovesse essere in questo periodo particolarmente grassa, ricorrere alla doppia detersione.

Idratazione e texture

Fare attenzione alle texture in questo periodo preferire creme leggere magari prodotti in gel e mousse. Favorire prodotti che inibiscano la produzione di melanina, come prodotti a base di vitamina C.

Protezione solare

Essa andrebbe utilizzata tutto l’anno. Ma in primavera i raggi UV si intensificano con il rischio di aumentare l’incidenza dei melanomi e favorire il fotoinvecchiamento. Indispensabile per tanto applicarla tutti i giorni.