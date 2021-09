Con il tempo, gli elettrodomestici, gli strumenti ed in generale le superfici dell’abitazione tendono a deteriorarsi e a sporcarsi. Questo, ovviamente, non è un segreto, anzi lo sappiamo bene.

D’altronde, sono innumerevoli le volte in cui ci troviamo a dover fare i conti con incrostazioni, macchie gialle e calcare. Sia in ambienti che utilizziamo quotidianamente, come il bagno, sia in angoli di casa che frequentiamo poco. Proprio per il tempo che passiamo a cercare di fronteggiare lo sporco e le macchie, in tanti sono spesso alla ricerca di metodi e tecniche utili in questo senso.

Che sia grazie alla nonna che ce l’ha insegnato o grazie ad un interessante articolo visto su Internet, la maggior parte di noi conosce almeno un rimedio naturale utile in casa. D’altronde, si tratta di tecniche il più delle volte incredibilmente efficaci, almeno quanto i prodotti appositi presenti sul mercato.

Per questo, il suggerimento non può che essere quello di continuare a scoprire ed informarsi, al fine di conoscerne sempre di più. Anche perché, tra gli altri vantaggi di questi metodi, c’è il fatto che, per essere eseguiti, solitamente richiedono l’utilizzo di ingredienti e alimenti già presenti in casa. Non necessitano, dunque, di niente che non sia già acquistato e sfruttato per altri scopi.

Come scrostare e sbiancare il piatto doccia con questo metodo super facile e veloce

Oggi andremo proprio a presentare uno di questi rimedi. Il quale, oltre a rivelarsi super efficiente, si presenta anche come una tecnica semplice da eseguire. Nonché importantissima per molti, in quanto ci aiuta a risolvere uno dei problemi più comuni in bagno, ovvero la pulizia del piatto doccia.

Per mettere in pratica questo rimedio ci serviranno solamente tre ingredienti. Quasi sicuramente già in casa o, in ogni caso, estremamente semplici da reperire. Avremo bisogno, infatti, solamente di due cucchiai di bicarbonato di sodio, due di acqua distillata e mezzo di aceto di vino bianco.

Una volta uniti questi ingredienti e averli mescolati per bene tra loro, non dovremo far altro che applicare questo composto sulla superficie del piatto doccia. Con l’aiuto di una spugna o di un panno. Così facendo, grazie all’azione disinfettante e pulente di questi tre ingredienti, otterremo ottimi risultati. Non solo, infatti, la muffa e lo sporco leveranno il disturbo, ma anche le macchie gialle e il calcare si arrenderanno all’azione di questo composto.

Nel caso non avessimo la possibilità di utilizzare l’aceto, potremmo sfruttare anche le proprietà del succo di limone, che in questo caso basterà unire al bicarbonato. Ecco, quindi, svelato come scrostare e sbiancare il piatto doccia con questo metodo super facile e veloce.

A proposito del calcare e dello sporco che interessano il box doccia, abbiamo avuto modo già in passato di presentare interessanti tecniche in grado di eliminarli. In particolare abbiamo visto come resta a bocca aperta chi utilizza questa tecnica per rimuovere il calcare dal box doccia.