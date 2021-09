Il grave problema della pandemia da Covid 19 non si è ancora, purtroppo, totalmente risolto. Nonostante ciò, molto lentamente e rispettando numerose regole, si sta ricominciando una vita quasi normale.

La maggior parte della gente ha aderito alla campagna vaccinale e, complici anche le precauzioni igieniche e di distanziamento che tutti abbiamo ormai imparato e applichiamo diligentemente, la situazione sembrerebbe essere abbastanza sotto controllo. Ma è importante non abbassare mai la guardia.

Dopo mesi di smart working e didattica a distanza, molte attività stanno riprendendo in presenza. Con tante regole e rigidi protocolli da seguire, hanno riaperto anche palestre, cinema, teatri e musei. Insomma, poco alla volta ci stiamo riappropriando di quella che fino a quasi 2 anni fa era la nostra vita normale.

Il discorso vale anche per il settore turistico

Quest’estate molte persone sono riuscite addirittura ad andare all’estero. Di certo, non si può parlare ancora di viaggi intercontinentali, ma molti hanno trascorso rilassanti vacanze in Spagna e Grecia. La scorsa Pasqua, le Canarie erano state prese d’assalto. Tra le più gettonate ricordiamo Tenerife e Lanzarote.

In questo contesto positivo e di speranza, anche le compagnie low-cost stanno lanciando strepitose offerte per voli addirittura su nuove mete.

Mancano appena 4 giorni per acquistare voli a prezzi stracciati verso mete strepitose

Sul sito di una delle più famose compagnie aeree a basso costo si trovano offerte speciali a tempo limitato. Programmando un viaggio in una delle mete indicate per il periodo compreso dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, si possono acquistare i biglietti a prezzi decisamente allettanti. L’importante è non perdere tempo, occorre infatti prenotare entro il prossimo mercoledì 15 settembre. Mancano appena 4 giorni per acquistare voli a prezzi stracciati verso mete strepitose.

Vediamo qualche esempio per farsi ispirare. Con partenza da Bergamo Orio al Serio, si può raggiungere il Regno Unito con meno di 5,00 euro, atterrando a Liverpool o a Birmingham. Per gli amanti dei paesi nordici, sono invece disponibili voli per Stoccolma ed Helsinki a 20,00 euro circa.

Marocco e Paesi baltici da Roma Ciampino

Dalla capitale partono voli per Fez a partire da 9,99 euro. E praticamente allo stesso prezzo (da 10,00 euro) si può andare ad Agadir.

Per conoscere più da vicino le capitali baltiche, si può approfittare del volo su Riga, capitale della Lettonia (da 19,20 euro) oppure si può puntare verso Tallin (Estonia), con voli a meno di 30,00 euro.

Ampia varietà di scelta anche da Malpensa

L’aeroporto principale del nord Italia offre tratte su Napoli da 6,00 euro e su Sibiu, in Romania, a partire da 7,99 euro. Volando verso nord, e raggiungendo Aarhus in Danimarca si può spendere meno di 10,00 euro. Stesso prezzo dirigendosi invece molto più a sud, a Malta.

